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РИА Новости

В Кабардино-Балкарии задержали общественника с 263 граммами марихуаны

Вчера, 19:41
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ПЯТИГОРСК, 13 июн - РИА Новости. Руководитель общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко заключен под стражу по уголовному делу о покупке 263 граммов марихуаны и уже признал вину, говорится в ответе МВД по Кабардино-Балкарии на запрос РИА Новости.
Ранее ряд СМИ сообщил о задержании Кочесоко со ссылкой на другого активиста: полиция якобы нашла в автомобиле Кочесоко пакет с наркотиками. В президентском Совете по правам человека РИА Новости заявляли, что разберутся в этом деле.
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Как следует из ответа МВД, 7 июня полицейские остановили "ВАЗ" 14-й модели, за рулем которого был "30-летний житель Баксанского района", на федеральной дороге "Кавказ" в Лескенском районе.
"В ходе личного досмотра и осмотра машины полицейские обнаружили полимерные пакеты с веществом растительного происхождения", - говорится в документе.
Экспертиза показала, что в пакетах 263,4 грамма марихуаны, отмечает полиция. "На поверхности пакетов … обнаружены следы рук подозреваемого. В смывах с рук выявлены следы наркотического вещества", - отметили в МВД.
В ходе допроса с участием адвоката общественник "признался в незаконном приобретении и хранении марихуаны", следует из документа. В тот же день ему предъявили обвинение, "в присутствии защитника мужчина признал свою вину".
Лескенский районный суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца.
Имя Мартина Кочесоко в ответе МВД ни разу не упоминается, но поскольку этот документ министерство выслало на запрос о задержании именно лидера "Хабзэ", можно считать установленным, что речь именно о нем.
Газета "Коммерсант" называет Кочесоко одним из лидеров черкесского движения, выступающего за сохранение черкесской идентичности на основе хабзэ — традиционной адыгской этико-философской доктрины, включающей честь, почитание старших и множество других элементов.
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