В Кабардино-Балкарии задержали общественника с 263 граммами марихуаны

ПЯТИГОРСК, 13 июн - РИА Новости. Руководитель общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко заключен под стражу по уголовному делу о покупке 263 граммов марихуаны и уже признал вину, говорится в ответе МВД по Кабардино-Балкарии на запрос РИА Новости.

Ранее ряд СМИ сообщил о задержании Кочесоко со ссылкой на другого активиста: полиция якобы нашла в автомобиле Кочесоко пакет с наркотиками. В президентском Совете по правам человека РИА Новости заявляли, что разберутся в этом деле.

Как следует из ответа МВД, 7 июня полицейские остановили "ВАЗ" 14-й модели, за рулем которого был "30-летний житель Баксанского района", на федеральной дороге "Кавказ" в Лескенском районе.

"В ходе личного досмотра и осмотра машины полицейские обнаружили полимерные пакеты с веществом растительного происхождения", - говорится в документе.

Экспертиза показала, что в пакетах 263,4 грамма марихуаны, отмечает полиция. "На поверхности пакетов … обнаружены следы рук подозреваемого. В смывах с рук выявлены следы наркотического вещества", - отметили в МВД.

В ходе допроса с участием адвоката общественник "признался в незаконном приобретении и хранении марихуаны", следует из документа. В тот же день ему предъявили обвинение, "в присутствии защитника мужчина признал свою вину".

Лескенский районный суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца.

Имя Мартина Кочесоко в ответе МВД ни разу не упоминается, но поскольку этот документ министерство выслало на запрос о задержании именно лидера "Хабзэ", можно считать установленным, что речь именно о нем.