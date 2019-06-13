Украина не готова заключать новый контракт на транзит газа, заявил Новак

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Украина пока не готова заключать новый контракт на транспортировку российского газа, который бы соответствовал европейскому законодательству, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"Наши коллеги говорят о необходимости внедрения европейского законодательства, но мы знаем, что Украина на сегодняшний день пока еще не готова с точки зрения изменения своего действующего законодательства для того, чтобы обеспечить заключение (нового - ред.) контракта (на транзит газа - ред.) на условиях, которые используются в Европе", - сказал Новак журналистам по итогам переговоров с вице-президентом ЕК Марошем Шефчовичем.
"На самом деле, самый простой вариант - это продлить действующий контракт, который был предложен украинской стороне. Если будут предложены приемлемые и экономически конкурентные тарифы, если будут (урегулированы - ред.) разбирательства в арбитражных судах, то в принципе транспортная система (Украины - ред.) может быть использована", - добавил он.