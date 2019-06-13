Пушков ответил Дуде на слова о превосходстве поляков над русскими

В чем поляки лучше русских? Президент Польши раскрыл страшную тайну Президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции в Вашингтоне после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом рассказал, чем поляки лучше русских. Хотя, наверное, стоило бы промолчать.