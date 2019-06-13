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РИА Новости

Пушков ответил Дуде на слова о превосходстве поляков над русскими

Вчера, 19:10
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что поляки храбрее русских.
Накануне Дуда во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом выразил мнение, что поляки превосходят русских в смелости и "способны сражаться до конца независимо ни от чего". Он также добавил, что Россия якобы всегда хотела присоединить часть польской территории.
Пушков напомнил в Twitter, что в 1919-1920 годах польские войска захватили часть российской территории.
"А насчет храбрости глава Польши просто плохо знает историю. Подучить надо", — резюмировал сенатор.
Жители Кракова с польскими флагами на площади города
Вчера, 11:27
В чем поляки лучше русских? Президент Польши раскрыл страшную тайнуПрезидент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции в Вашингтоне после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом рассказал, чем поляки лучше русских. Хотя, наверное, стоило бы промолчать.
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Анджей ДудаАлексей ПушковПольшаРоссияВ миреПолитика
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