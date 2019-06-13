Пушков ответил Дуде на слова о превосходстве поляков над русскими

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что поляки храбрее русских.
Накануне Дуда во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом выразил мнение, что поляки превосходят русских в смелости и "способны сражаться до конца независимо ни от чего". Он также добавил, что Россия якобы всегда хотела присоединить часть польской территории.
Пушков напомнил в Twitter, что в 1919-1920 годах польские войска захватили часть российской территории.
"А насчет храбрости глава Польши просто плохо знает историю. Подучить надо", — резюмировал сенатор.