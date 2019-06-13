Президент Польши рассказал, чем поляки лучше русских

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда считает, что поляки более смелые, чем русские. Такое мнение он высказал на пресс-конференции в Вашингтоне после встречи с Дональдом Трампом.

Также, по словам Дуды, в отличие от русских, поляки способны "сражаться до конца независимо ни от чего".

Говоря об отношениях с Россией, Дуда заявил, что хотел бы, чтобы она была другом его страны.

"Я бы очень хотел, чтобы Россия была другом Польши. Потому что Россия является нашим огромным соседом, государством намного большим, чем Польша", — сказал польский лидер.

Также Дуда несколько минут посвятил рассказу о том, что "Россия всегда хотела захватить часть территории Польши" и как его страна была в советское время "оккупирована".

Монолог Дуды стал ответом на вопрос американского журналиста, считает ли он Россию другом или противником Польши.

Трамп, улыбаясь, назвал этот вопрос "подстроенным". Комментируя это, он заявил, что рассчитывает на то, что у Польши и России будут "отличные отношения".