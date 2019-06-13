Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-13T05:32Z
https://ria.ru/20190613/1555520760.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Президент Польши рассказал, чем поляки лучше русских

Вчера, 05:32
73508
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда считает, что поляки более смелые, чем русские. Такое мнение он высказал на пресс-конференции в Вашингтоне после встречи с Дональдом Трампом.
Также, по словам Дуды, в отличие от русских, поляки способны "сражаться до конца независимо ни от чего".
12 июня, 21:56
Паук свил паутину между микрофонами Трампа и Дуды на пресс-конференции
Говоря об отношениях с Россией, Дуда заявил, что хотел бы, чтобы она была другом его страны.
"Я бы очень хотел, чтобы Россия была другом Польши. Потому что Россия является нашим огромным соседом, государством намного большим, чем Польша", — сказал польский лидер.
Также Дуда несколько минут посвятил рассказу о том, что "Россия всегда хотела захватить часть территории Польши" и как его страна была в советское время "оккупирована".
Монолог Дуды стал ответом на вопрос американского журналиста, считает ли он Россию другом или противником Польши.
Трамп, улыбаясь, назвал этот вопрос "подстроенным". Комментируя это, он заявил, что рассчитывает на то, что у Польши и России будут "отличные отношения".
"Думаю, это возможно… Надеюсь, и у нас (США – ред.) будут отличные отношения с Россией", — сказал Трамп.
282787635208
Обсудить 128
Анджей ДудаДональд ТрампПольшаСШАВ мире
Популярные комментарии
Умом они никогда не отличались, зато гонору... Что их президент наглядно и продемонстрировал.
13 июня, 06:01
Чушеляпник Лицокнига
222101017
Всегда их били..., а если что, опять бить будем!
13 июня, 05:54
SZSEREGA ZINICHENKO
199112019
Рекомендуем
Пуск модернизированной противоракеты российской системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. 20 июля 2018
Немецкие СМИ рассказали о российском "оружии конца света"
РИА
Новости
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве
Климкин заявил о необходимости международного присутствия в Крыму
Монумент Независимости Украины в Киеве
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Украинские военнослужащие на Яворивском полигоне во Львовской области
Украинские военные вплотную подошли к Донецку
Лента
новостей
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс. Архивное фото
Чубайс предложил ввести углеродный налог
Компрессорная установка Креховского месторождения природного газа
В Киеве предложили новый способ закупки российского газа
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Путин прокомментировал ситуацию в Молдавии
Президент США Дональд Трамп
Трамп показал журналистам "секретную" бумагу о соглашении с Мексикой
Менеджеры дополнительного офиса по обслуживанию физических лиц ПАО Сбербанк во время работы с клиентами
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян, пишут СМИ
Украинские военные подошли вплотную к Донецку
Танкер Front Altair затонул в Оманском заливе, сообщили СМИ
Бари Алибасов в своей квартире
Сын Алибасова рассказал, как умолял врачей не сообщать отцу о пропаже кота
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Отдыхающие на Массандровском пляже в Ялте
Туроператоры рассказали, сколько стоят путевки на море в июле
Человек, сфотографированный в Сочи после ДТП и похожий на главу кущевской банды Сергея Цапка
Кубанская прокуратура установила личность "воскресшего" Цапка
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:06Минтранс планирует ввести ГОСТ для скоростных автодорог, пишут СМИ
03:58Власти Мексики официально отменили конкурс по поиску партнеров для Pemex
03:56Суд в Забайкалье арестовал имущество главы уранодобывающего предприятия
03:52"Ромир": средний чек россиян за поход в магазин в мае снизился на 0,7%
03:45В ГИБДД объяснили, почему опасно оставлять ребенка в машине
03:41В США не намерены переименовывать городок, названный в честь Киева
03:35В Чили произошло сильное землетрясение
03:35В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов
03:34Ветеран Второй мировой войны встретился с возлюбленной через 75 лет разлуки
03:34Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня
03:30Исследование выявило рекордное число заявок на займы в МФО
03:27Названа средняя цена выпускных платьев в Москве
03:22Бывший астронавт НАСА рассказал о требованиях к участникам миссий на Марс
03:11Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул
03:02Московских студентов выгнали из общежития за рождение ребенка
03:01В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за религиозных взглядов
02:43Сингапур и Британия намерены усилить борьбу с финансовой киберпреступностью
02:40В МИД сообщили об увеличении поставок грузинских товаров в Россию
02:38Иран отверг "необоснованные" обвинения США по инциденту в Оманском заливе
02:32Минобороны провело диктант к 75-летию снятия блокады Ленинграда
Лента новостейМолния