В Москве поддержали проект о базе нарушителей для каршеринговых компаний

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы поддерживает инициативу ГИБДД по созданию единой базы нарушителей правил дорожного движения (ПДД) для каршеринговых компаний, заявили РИА Новости в пресс-службе департамента.
Ранее начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров рассказал "Известиям" о планах Госавтоинспекции запретить пользование каршерингом для водителей, часто нарушающих ПДД и лишенных прав хотя бы единожды. Также отмечалось, что Госавтоинспекция рассматривает вопрос создания для каршеринговых компаний единой базы злостных нарушителей ПДД. Она позволит каршеринговым компаниям проверять будущих клиентов - были ли они когда-либо лишены прав и как часто нарушают ПДД. Отмечалось, что в базу данных будут внесены не только россияне, но и иностранцы.
"Мы всегда выступаем за безопасность и поддерживаем в целом инициативу ГИБДД, но сама возможная база данных водителей-нарушителей должна работать максимально корректно и понятно", - сказали в департаменте.
Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил министру транспорта РФ Евгению Дитриху в обязательном порядке оборудовать машины в системе каршеринга камерами для идентификации личности водителя. В письме министру политик отметил, что статистика убедительно показывает высокий уровень аварийности транспортных средств, предоставленных по системе каршеринга.