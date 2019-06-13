В Москве поддержали проект о базе нарушителей для каршеринговых компаний

Ранее начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров рассказал "Известиям" о планах Госавтоинспекции запретить пользование каршерингом для водителей, часто нарушающих ПДД и лишенных прав хотя бы единожды. Также отмечалось, что Госавтоинспекция рассматривает вопрос создания для каршеринговых компаний единой базы злостных нарушителей ПДД. Она позволит каршеринговым компаниям проверять будущих клиентов - были ли они когда-либо лишены прав и как часто нарушают ПДД. Отмечалось, что в базу данных будут внесены не только россияне, но и иностранцы.