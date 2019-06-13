Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-13T18:45Z
https://ria.ru/20190613/1555549037.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/147997/41/1479974139_0:317:3077:2048_1036x0_80_0_0_aca8decb154ee4dc093d393a23dd1d3e.jpg
РИА Новости

В Москве поддержали проект о базе нарушителей для каршеринговых компаний

Вчера, 18:45
103
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкАвтомобили каршеринга
Автомобили каршеринга
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Автомобили каршеринга . Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Департамент транспорта Москвы поддерживает инициативу ГИБДД по созданию единой базы нарушителей правил дорожного движения (ПДД) для каршеринговых компаний, заявили РИА Новости в пресс-службе департамента.
Ранее начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров рассказал "Известиям" о планах Госавтоинспекции запретить пользование каршерингом для водителей, часто нарушающих ПДД и лишенных прав хотя бы единожды. Также отмечалось, что Госавтоинспекция рассматривает вопрос создания для каршеринговых компаний единой базы злостных нарушителей ПДД. Она позволит каршеринговым компаниям проверять будущих клиентов - были ли они когда-либо лишены прав и как часто нарушают ПДД. Отмечалось, что в базу данных будут внесены не только россияне, но и иностранцы.
Сервис каршеринга Яндекс.Драйв
31 января, 14:39
Суд отклонил иск москвича о смягчении правил выдачи каршеринговых машин
"Мы всегда выступаем за безопасность и поддерживаем в целом инициативу ГИБДД, но сама возможная база данных водителей-нарушителей должна работать максимально корректно и понятно", - сказали в департаменте.
Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил министру транспорта РФ Евгению Дитриху в обязательном порядке оборудовать машины в системе каршеринга камерами для идентификации личности водителя. В письме министру политик отметил, что статистика убедительно показывает высокий уровень аварийности транспортных средств, предоставленных по системе каршеринга.
Торжественный запуск каршеринговой системы
28 марта, 14:38
Расходы россиян на каршеринг в январе впервые превысили миллиард рублей
600000
Обсудить 0
ГИБДД МВД РФАвтоМоскваОбщество
Рекомендуем
Здание Государственной Думы РФ
В ГД внесли проект о штрафе за повторный отказ передать ключи шифрования
РИА
Новости
Здание Государственной Думы РФ
В ГД внесли проект о штрафе за повторный отказ от фильтрации контента
Флот чистоты: кто убирает Москву-реку
Флот чистоты: кто убирает Москву-реку
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
Совбез ООН включил инцидент в Оманском заливе в повестку заседания
Лента
новостей
Дмитрий Медведев проводит заседание правительства РФ. 13 июня 2019
Медведев рассказал о помощи пострадавшим от пожаров хозяйствам в Забайкалье
Санитарный вертолет эвакуировал пострадавшую в ДТП в новой Москве
В Москве уволили охранника после смерти мужчины возле больницы
Художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев в ММПЦ МИА Россия сегодня во время творческой встречи, приуроченной к его 70-летнему юбилею
Куклачев прокомментировал подмену кота Алибасова
Вид на Москву со смотровой площадки Лужники
В Москве зафиксировали близкое к рекордным показателям атмосферное давление
Натуральная модель легкого космического самолета в Архипо-Осиповском Музее космонавтики
Под Геленджиком установили макет легкого космического самолета
Эксперт раскритиковал снятие генералов с должностей после дела Голунова
Владимир Нетёсов на заседании Воронежской областной Думы
Воронежские власти рассказали об условиях для успеха региона
Британские военные в защитных костюмах в Солсбери
Полиция и скорая в Солсбери потратили миллион фунтов на замену транспорта
Комплекс ПВО С-400 Триумф
США пригрозили Индии из-за покупки российских С-400
В Москве электричка насмерть сбила двух человек
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35В Чили произошло землетрясение магнитудой 6
03:35В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов
03:34Ветеран Второй мировой войны встретился с возлюбленной через 75 лет разлуки
03:34Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня
03:30Исследование выявило рекордное число заявок на займы в МФО
03:27Названа средняя цена выпускных платьев в Москве
03:22Бывший астронавт НАСА рассказал о требованиях к участникам миссий на Марс
03:11Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул
03:02Московских студентов выгнали из общежития за рождение ребенка
03:01В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за религиозных взглядов
02:43Сингапур и Британия намерены усилить борьбу с финансовой киберпреступностью
02:40В МИД сообщили об увеличении поставок грузинских товаров в Россию
02:38Иран отверг "необоснованные" обвинения США по инциденту в Оманском заливе
02:32Минобороны провело диктант к 75-летию снятия блокады Ленинграда
02:25Экс-депутат Рады показал, чем обернулась блокада Крыма для украинцев
02:19На "Кинотавре" представили фильм Нигины Сайфуллаевой "Верность"
02:15Британским компаниям посоветовали осторожно использовать технику Huawei
02:12В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
02:08Мадуро поблагодарил основателя Pink Floyd за поддержку Венесуэлы
02:04В Киеве назвали условие получения жителями Донбасса украинской пенсии
Лента новостейМолния