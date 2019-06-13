Саакашвили возглавил список "Движения новых сил" на выборах в Раду

КИЕВ, 13 июн – РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что возглавил список своей партии "Движение новых сил" на выборах в Верховную раду Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая своим указом вернул Саакашвили гражданство страны. Политик на следующий день вернулся на Украину. Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

"Я хочу представить избирательный список "Движения новых сил" Михаила Саакашвили. Можно сказать, что это сотня Саакашвили", - заявил политик на брифинге. По его словам, он возглавил партийный список, в первой пятерке также бывший депутат Верховной рады Олесь Доний, экс-министр экономики Владимир Лановой, бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе и шахматистка Наталья Жукова.

Саакашвили допустил, что при регистрации в Центральной избирательной комиссии у него могут возникнуть трудности из-за того, что он проживал на Украине не последние пять лет, чего требует избирательное законодательство, а меньше. Политик добавил, что с этим вопросом обратится в суд и выполнит любое его решение.

"Если вы найдете, что хоть одно место продано, я готов съесть все ваши микрофоны", - сказал он.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.