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РИА Новости

Саакашвили возглавил список "Движения новых сил" на выборах в Раду

Вчера, 18:17
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили во время встречи в киевском аэропорту "Борисполь"
Михаил Саакашвили во время встречи в киевском аэропорту Борисполь
© РИА Новости / Стрингер
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Михаил Саакашвили во время встречи в киевском аэропорту "Борисполь". Архивное фото
КИЕВ, 13 июн – РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что возглавил список своей партии "Движение новых сил" на выборах в Верховную раду Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая своим указом вернул Саакашвили гражданство страны. Политик на следующий день вернулся на Украину. Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.
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"Я хочу представить избирательный список "Движения новых сил" Михаила Саакашвили. Можно сказать, что это сотня Саакашвили", - заявил политик на брифинге. По его словам, он возглавил партийный список, в первой пятерке также бывший депутат Верховной рады Олесь Доний, экс-министр экономики Владимир Лановой, бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе и шахматистка Наталья Жукова.
Саакашвили допустил, что при регистрации в Центральной избирательной комиссии у него могут возникнуть трудности из-за того, что он проживал на Украине не последние пять лет, чего требует избирательное законодательство, а меньше. Политик добавил, что с этим вопросом обратится в суд и выполнит любое его решение.
"Если вы найдете, что хоть одно место продано, я готов съесть все ваши микрофоны", - сказал он.
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Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Весной 2015 года Саакашвили пришел в украинскую политику, когда бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив гражданство. Однако уже в ноябре 2016 года Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области.
В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена. Власти Украины в феврале 2018 года выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью 2017 года незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей.
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили во время встречи в киевском аэропорту Борисполь
3 июня, 18:46
Саакашвили собрался в Грузию. А пока удивляет УкраинуМихаил Саакашвили всего несколько дней назад вернулся на Украину, но наговорить успел уже очень много. Дальше планирует поражать Грузию. Конечно, если его там не арестуют.
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Ситуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныМихаил СаакашвилиУкраинаВ мире
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