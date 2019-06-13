Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-13T18:05Z
https://ria.ru/20190613/1555547615.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/149174/14/1491741485_0:54:3072:1782_1036x0_80_0_0_f69319674e698d35bf4ef817d593ffba.jpg
РИА Новости

Twitter удалил 4,8 тысячи аккаунтов из Ирана

Вчера, 18:05
402
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСоциальная сеть Twitter
Социальная сеть Twitter
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Социальная сеть Twitter удалила 4,8 тысячи учетных записей, предположительно связанных с Ираном, а также значительно меньшее число учетных записей из России, Венесуэлы и Испании, сообщила компания в своем блоге.
Удаленные аккаунты будут добавлены в список подозреваемых в дезинформации, исходящей от правительств различных стран.
"Мы считаем, что люди и организации, имеющие преимущества институциональной власти и сознательно нарушающие условия нашего сервиса, не продвигают здоровые обсуждения, а, напротив, активно работают на то, чтобы их подрывать", - говорится в заявлении.
Компания удалила 4779 аккаунтов, которые, по ее мнению, связанны или напрямую поддерживаются иранским правительством. Из них 1600 аккаунтов "публиковали глобальный новостной контент, часто под таким углом, который способствовал дипломатическим и геостратегическим взглядам иранского государства". Также 2865 учетных записей "включали ряд фальшивых персонажей, целью которых являлись дискуссии о политических и социальных вопросах в Иране и в глобальном масштабе". Еще 248 аккаунтов "участвовали в дискуссиях по Израилю".
Александр Жаров во время интервью на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Экспофорум на Петербургском международном экономическом форуме. 6 июня 2019
6 июня, 18:55
Жаров надеется, что блокировки Facebook и Twitter удастся избежать
Были удалены 4 учетных записей из России по подозрению в связи с Агентством интернет-исследований, которое спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил во вмешательстве в выборы в США.
Twitter удалил также 130 учетных записей, связанных с движением за независимость Каталонии, и 33 аккаунта из Венесуэлы.
2110714
Обсудить 3
Роберт МюллерВенесуэлаРоссияИранСШАИспанияTwitterВ мире
Рекомендуем
Киевский торт украинской кондитерской корпорации Рошен
Украинский суд разрешил перевязывать красной лентой только торты Roshen
РИА
Новости
Комплекс ПВО С-400 Триумф
США пригрозили Индии из-за покупки российских С-400
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Турция обвинила США в разглашении содержания письма об С-400
Британские военные в защитных костюмах в Солсбери
Полиция и скорая в Солсбери потратили миллион фунтов на замену транспорта
Лента
новостей
Здание Государственной Думы РФ
В ГД внесли проект о штрафе за повторный отказ передать ключи шифрования
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
В Ираке прокомментировали инцидент с танкерами в Оманском заливе
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали расширение военного сотрудничества Польши и США
В Нигерии более 6о человек погибли при нападении бандитов
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
Козак поручил подготовить ограничения для экспорта металлолома
Эксперт связал атаку на танкеры в Оманском заливе с конфликтом Ирана и США
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео обвинил Иран в "нападении на свободу мореплавания"
Коалиция сообщила об ударе по позициям помогающих хуситам иностранцев
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
ОЗХО начала расследование утечки документа об инциденте в сирийской Думе
Верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана не стал отвечать на послание Трампа
ВВС США начали испытания прототипа гиперзвуковой ракеты без запуска
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35В Чили произошло землетрясение магнитудой 6
03:35В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов
03:34Ветеран Второй мировой войны встретился с возлюбленной через 75 лет разлуки
03:34Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня
03:30Исследование выявило рекордное число заявок на займы в МФО
03:27Названа средняя цена выпускных платьев в Москве
03:22Бывший астронавт НАСА рассказал о требованиях к участникам миссий на Марс
03:11Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул
03:02Московских студентов выгнали из общежития за рождение ребенка
03:01В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за религиозных взглядов
02:43Сингапур и Британия намерены усилить борьбу с финансовой киберпреступностью
02:40В МИД сообщили об увеличении поставок грузинских товаров в Россию
02:38Иран отверг "необоснованные" обвинения США по инциденту в Оманском заливе
02:32Минобороны провело диктант к 75-летию снятия блокады Ленинграда
02:25Экс-депутат Рады показал, чем обернулась блокада Крыма для украинцев
02:19На "Кинотавре" представили фильм Нигины Сайфуллаевой "Верность"
02:15Британским компаниям посоветовали осторожно использовать технику Huawei
02:12В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
02:08Мадуро поблагодарил основателя Pink Floyd за поддержку Венесуэлы
02:04В Киеве назвали условие получения жителями Донбасса украинской пенсии
Лента новостейМолния