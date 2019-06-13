Украинские пограничники отвергли обвинения в растрате денег на "Стену"

КИЕВ, 13 июн - РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины отвергает обвинение Специализированной антикоррупционной прокуратуры в растрате госсредств на проект "Стена", считает доказательства не обоснованными, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

Ранее пресс-служба МВД сообщила, что Украина начала активно укреплять украино-российскую границу в рамках проекта "Стена". Глава пограничной службы Петр Цигикал заявил, что, поскольку в 2015–2017 годах было недофинансирование проекта, его продлили до 2021 года, а в бюджете на 2019 год на него уже заложено 400 миллионов гривен (14 миллионов долларов). Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в Дарницкий районный суд Киева обвинительный акт по факту растраты государственных средств, выделенных на реализацию проекта

"Главными доказательствами в данном уголовном производстве, которые якобы обосновывают убытки, являются экспертизы. Однако все они были проведены со значительными нарушениями. Касаемо нецелевого использования бюджетных средств, то данное уголовное правонарушение, согласно сообщениям о подозрении, опять же, обосновывается выводами судебно-экономических экспертиз, также повторными, проведенными по постановлению следственного судьи", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве отметили, что если вину их сотрудников будет доказана, то они "понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством".

В 2015 году украинское правительство утвердило план мероприятий по реализации проекта "Стена", который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиарда гривен (около 150 миллионов долларов). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано более чем вдвое. Украинские правоохранители расследуют уголовное дело по факту хищения госсредств, выделенных на реализацию проекта.