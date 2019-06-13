Украинские пограничники отвергли обвинения в растрате денег на "Стену"

КИЕВ, 13 июн - РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины отвергает обвинение Специализированной антикоррупционной прокуратуры в растрате госсредств на проект "Стена", считает доказательства не обоснованными, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
Ранее пресс-служба МВД сообщила, что Украина начала активно укреплять украино-российскую границу в рамках проекта "Стена". Глава пограничной службы Петр Цигикал заявил, что, поскольку в 2015–2017 годах было недофинансирование проекта, его продлили до 2021 года, а в бюджете на 2019 год на него уже заложено 400 миллионов гривен (14 миллионов долларов). Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в Дарницкий районный суд Киева обвинительный акт по факту растраты государственных средств, выделенных на реализацию проекта
"Главными доказательствами в данном уголовном производстве, которые якобы обосновывают убытки, являются экспертизы. Однако все они были проведены со значительными нарушениями. Касаемо нецелевого использования бюджетных средств, то данное уголовное правонарушение, согласно сообщениям о подозрении, опять же, обосновывается выводами судебно-экономических экспертиз, также повторными, проведенными по постановлению следственного судьи", - говорится в сообщении пресс-службы.
В ведомстве отметили, что если вину их сотрудников будет доказана, то они "понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством".
В 2015 году украинское правительство утвердило план мероприятий по реализации проекта "Стена", который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиарда гривен (около 150 миллионов долларов). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано более чем вдвое. Украинские правоохранители расследуют уголовное дело по факту хищения госсредств, выделенных на реализацию проекта.
Глава международного комитета Государственной думы РФ Алексей Пушков заявлял, что смысл возведения "Стены" кроется в возбуждении ненависти к России и воровстве бюджетных денег.