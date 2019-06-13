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РИА Новости

Социолог рассказал, как блокчейн повлияет на развитие российской науки

Вчера, 17:48
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют на открытии в Ленинградской области центра майнинга криптовалюты энергомощностью 20 мВт
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют на открытии в Ленинградской области центра майнинга криптовалюты энергомощностью 20 мВт
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Невзламываемые системы хранения данных могут сделать российскую науку более проверяемой, экономически эффективной и демократичной, однако у этих возможностей есть и опасная "темная сторона". Об итогах первого анализа "научного потенциала" блокчейнов рассказывает пресс-служба РФФИ.

"Блокчейн дает ученому возможность стать и творческим, и экономическим субъектом, и при этом действовать в среде, защищенной от закулисных переговоров и жульничества. Чтобы этот потенциал был реализован, его лучше обсуждать всем научным сообществом. Иначе блокчейн-проекты уподобятся "городским пространствам", на создание которых тратятся миллионы, однако горожане их игнорируют", — отмечает Артем Космарский из ГАУГН в Москве.

Идея создания блокчейнов – защищенных баз данных, каждый блок в которых связан со всеми другими частями базы и не может быть подделан или изменен, появилась достаточно давно, около 30 лет назад. Несмотря на перспективность этой идеи, первое свое применение она нашла относительно недавно, в 2008 году, когда была создана первая криптовалюта на ее основе – биткоин.
Подобные системы сегодня привлекают внимание финансистов и экспертов в области безопасности данных, так как блокчейн позволяет безопасно хранить записи обо всех транзакциях и валютных операциях, не опасаясь взлома.
Это, как считают эксперты, позволит снизить расходы на защиту банков от взлома и позволит решать судебные споры между игроками рынка в "автоматическом" порядке. Год назад блокчейн-технологии были впервые успешно применены и в политической практике, защитив результаты муниципальных выборов в Швейцарии от возможных атак "хакеров".
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Помимо самой архитектуры блокчейнов, гарантом этого считается то, что блокчейн представляет собой распределенную систему. Иными словами, постоянно обновляющиеся копии базы имеются на компьютерах всех его пользователей, и "нелегальное" изменение одной из них будет быстро обнаружено и пресечено.
"Если интернет произвел революцию, ускорив обмен информацией с дней и часов до секунд, то блокчейн может перевернуть взаимодействие и управление ресурсами – людьми, деньгами, информацией. Предпосылки для этого есть: ученые по всему миру активно осваивают облачные приложения, инновационные технологии входят в практику на всех этапах организации науки", — продолжает Космарский.
Как подобные технологии могут помочь всей науке в целом и российской науке в частности? Как отмечает социолог, их невзламываемость и верифицируемость идеально подходит для записи и хранения результатов проведенных экспериментов, а также их проверки другими группами исследователей.
Вдобавок, таким же образом можно хранить сами научные публикации, что ускорит выход новых научных работ и защитит ученых от опасений, что их открытия могут быть присвоены кем-то еще. В теории, это поможет не только быстро выявлять нечистоплотных ученых и поощрять наиболее успешных научных работников, а также точнее подсчитывать их рейтинги и оценивать качество их работы.

"Чем больше финансирование и другие бонусы привязываются к формальным метрикам, тем больше их "взламывают". Иногда грубым способом — например, накруткой цитирований или публикацией статей в сомнительных или хищнических журналах, а иногда мягкими, но еще более опасными способами. Так форма становится важнее содержания", — отмечает социолог.

Он предлагает исправить эту ситуацию, создав "научный" блокчейн, в которой бы записывались не только конечные результаты работы ученых, а все действия, которые были предприняты на пути его достижения. Ценность каждого действия будет определяться всем научным сообществом, что усложнит погоню за подобными показателями и облегчит жизнь "нормальным" ученым, а также уберет "личный фактор" при оценке действий коллег и конкурентов.
Реализация этих планов, однако, потребует внимания и действий со стороны всего научного сообщества, так как уже существующие решения из финансовой сферы или мира IT-технологий для этого не подойдут.
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К примеру, почти все существующие варианты блокчейна построены на базе прямых финансовых стимулов за участие в подобных проектах, что может крайне негативно повлиять на этику и качество научных исследований. Вдобавок, как показывают опросы мнений, большинство российских ученых никогда не слышало о подобных технологиях и не имеет представления о том, как их можно применять в науке.
"Означает ли все это, что перспективы внедрения блокчейна в науку, особенно в России и соседних странах, весьма туманны? Ни в коем случае. Мало обещать и манить перспективами светлого цифрового будущего, как это делают евангелисты блокчейна. Победят те, кто достучится до отдельных ученых, а также государства и крупных фондов, встроятся в уже существующие правила и процедуры работы, а также облегчат, а не усложнят жизнь исследователям", — заключает Космарский.
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