Социолог рассказал, как блокчейн повлияет на развитие российской науки

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Невзламываемые системы хранения данных могут сделать российскую науку более проверяемой, экономически эффективной и демократичной, однако у этих возможностей есть и опасная "темная сторона". Об итогах первого анализа "научного потенциала" блокчейнов рассказывает пресс-служба РФФИ.

"Блокчейн дает ученому возможность стать и творческим, и экономическим субъектом, и при этом действовать в среде, защищенной от закулисных переговоров и жульничества. Чтобы этот потенциал был реализован, его лучше обсуждать всем научным сообществом. Иначе блокчейн-проекты уподобятся "городским пространствам", на создание которых тратятся миллионы, однако горожане их игнорируют", — отмечает Артем Космарский из ГАУГН в Москве.

Идея создания блокчейнов – защищенных баз данных, каждый блок в которых связан со всеми другими частями базы и не может быть подделан или изменен, появилась достаточно давно, около 30 лет назад. Несмотря на перспективность этой идеи, первое свое применение она нашла относительно недавно, в 2008 году, когда была создана первая криптовалюта на ее основе – биткоин.

Подобные системы сегодня привлекают внимание финансистов и экспертов в области безопасности данных, так как блокчейн позволяет безопасно хранить записи обо всех транзакциях и валютных операциях, не опасаясь взлома.

Это, как считают эксперты, позволит снизить расходы на защиту банков от взлома и позволит решать судебные споры между игроками рынка в "автоматическом" порядке. Год назад блокчейн-технологии были впервые успешно применены и в политической практике, защитив результаты муниципальных выборов в Швейцарии от возможных атак "хакеров".

Помимо самой архитектуры блокчейнов, гарантом этого считается то, что блокчейн представляет собой распределенную систему. Иными словами, постоянно обновляющиеся копии базы имеются на компьютерах всех его пользователей, и "нелегальное" изменение одной из них будет быстро обнаружено и пресечено.

"Если интернет произвел революцию, ускорив обмен информацией с дней и часов до секунд, то блокчейн может перевернуть взаимодействие и управление ресурсами – людьми, деньгами, информацией. Предпосылки для этого есть: ученые по всему миру активно осваивают облачные приложения, инновационные технологии входят в практику на всех этапах организации науки", — продолжает Космарский.

Как подобные технологии могут помочь всей науке в целом и российской науке в частности? Как отмечает социолог, их невзламываемость и верифицируемость идеально подходит для записи и хранения результатов проведенных экспериментов, а также их проверки другими группами исследователей.

Вдобавок, таким же образом можно хранить сами научные публикации, что ускорит выход новых научных работ и защитит ученых от опасений, что их открытия могут быть присвоены кем-то еще. В теории, это поможет не только быстро выявлять нечистоплотных ученых и поощрять наиболее успешных научных работников, а также точнее подсчитывать их рейтинги и оценивать качество их работы.

"Чем больше финансирование и другие бонусы привязываются к формальным метрикам, тем больше их "взламывают". Иногда грубым способом — например, накруткой цитирований или публикацией статей в сомнительных или хищнических журналах, а иногда мягкими, но еще более опасными способами. Так форма становится важнее содержания", — отмечает социолог.

Он предлагает исправить эту ситуацию, создав "научный" блокчейн, в которой бы записывались не только конечные результаты работы ученых, а все действия, которые были предприняты на пути его достижения. Ценность каждого действия будет определяться всем научным сообществом, что усложнит погоню за подобными показателями и облегчит жизнь "нормальным" ученым, а также уберет "личный фактор" при оценке действий коллег и конкурентов.

Реализация этих планов, однако, потребует внимания и действий со стороны всего научного сообщества, так как уже существующие решения из финансовой сферы или мира IT-технологий для этого не подойдут.

К примеру, почти все существующие варианты блокчейна построены на базе прямых финансовых стимулов за участие в подобных проектах, что может крайне негативно повлиять на этику и качество научных исследований. Вдобавок, как показывают опросы мнений, большинство российских ученых никогда не слышало о подобных технологиях и не имеет представления о том, как их можно применять в науке.