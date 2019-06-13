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РИА Новости

Путин не видел обращение академика РАН о пересмотре всех дел о наркотиках

Вчера, 17:30
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не видел обращение академика Российской академии наук (РАН) о пересмотре всех приговоров по статьям о наркотиках, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее в СМИ появилась информация, что глава Независимого экспертно-правового совета по проблемам злоупотребления психоактивными веществами (НЭСПАВ), академик РАН Андрей Воробьев направил Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву письмо с просьбой пересмотреть все уголовные дела по статьям 228, 228.1 и 229 УК РФ.
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"Нет, президент пока этого обращения академика РАН не видел - это первое", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, о том видел ли Путин обращение академика РАН о пересмотре всех приговоров по статьям о наркотиках.
Отвечая на вопрос, поддержит ли президент инициативу депутатов Госдумы по смягчению 228 статьи УК РФ, Песков сказал, что "неизвестно о такой инициативе депутатов Думы".
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"Если будет такая инициатива, если она будет сформулирована, то, соответственно, она будет рассмотрена. Рассматривать абстрактные инициативы в области законодательства невозможно, они должны быть конкретно сформулированы", - отметил он.
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Российская академия наукДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияОбщество
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