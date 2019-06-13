Путин не видел обращение академика РАН о пересмотре всех дел о наркотиках

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не видел обращение академика Российской академии наук (РАН) о пересмотре всех приговоров по статьям о наркотиках, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ появилась информация, что глава Независимого экспертно-правового совета по проблемам злоупотребления психоактивными веществами (НЭСПАВ), академик РАН Андрей Воробьев направил Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву письмо с просьбой пересмотреть все уголовные дела по статьям 228, 228.1 и 229 УК РФ.

"Нет, президент пока этого обращения академика РАН не видел - это первое", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, о том видел ли Путин обращение академика РАН о пересмотре всех приговоров по статьям о наркотиках.

Отвечая на вопрос, поддержит ли президент инициативу депутатов Госдумы по смягчению 228 статьи УК РФ, Песков сказал, что "неизвестно о такой инициативе депутатов Думы".