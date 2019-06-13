В Кремле оценили действия полиции на несанкционированной акции в Москве

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Кремлю известно о жалобах на необоснованную жесткость со стороны сотрудников полиции во время несанкционированной акции, состоявшейся в среду в столице, эти факты должны быть проверены, чтобы избежать подобного впредь, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нам известно, что действительно существуют жалобы на необоснованные, неспровоцированные проявления жесткости со стороны сотрудников органов правопорядка, мы читали сообщения об этом", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают действия полиции на шествии и не считают ли их слишком жесткими.

"Но я уверен, что в данном случае необходимые проверки будут осуществлены с тем, чтобы просто это не повторялось впредь", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Четыре человека остаются в полиции после несогласованной акции в центре Москвы, на остальных задержанных составлены протоколы, они отпущены, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Ранее в столичной полиции сообщили, что в акции приняли участие 1,2 тысячи человек, 200 были задержаны.

Ранее власти Москвы заявили, что обратятся в прокуратуру, и призвали не участвовать в несогласованной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова 12 июня. Там отметили, что накануне состоялась встреча представителей правительства Москвы с организаторами несанкционированного мероприятия "Свободу Ивану Голунову", организаторы были уведомлены об ответственности за проведение несанкционированного публичного мероприятия.

Столичные власти согласовали акцию в поддержку Голунова на 16 июня. Сам Голунов заявил журналистам, что не пойдет на несанкционированную акцию в его поддержку 12 июня. Издание "Медуза" также предложило воздержаться от участия в акции, не согласованной столичной мэрией.

Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.

По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.

В МВД опровергли заявления о том, что при задержании полицейские избили Голунова. Обследование в больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, не выявило переломов ребер и сотрясения мозга, подозрение на которые возникли у врачей "скорой". По решению суда Голунов был отправлен под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.