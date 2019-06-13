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РИА Новости

В Кремле оценили действия полиции на несанкционированной акции в Москве

Вчера, 17:20
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Кремлю известно о жалобах на необоснованную жесткость со стороны сотрудников полиции во время несанкционированной акции, состоявшейся в среду в столице, эти факты должны быть проверены, чтобы избежать подобного впредь, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нам известно, что действительно существуют жалобы на необоснованные, неспровоцированные проявления жесткости со стороны сотрудников органов правопорядка, мы читали сообщения об этом", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле оценивают действия полиции на шествии и не считают ли их слишком жесткими.
"Но я уверен, что в данном случае необходимые проверки будут осуществлены с тем, чтобы просто это не повторялось впредь", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
Четыре человека остаются в полиции после несогласованной акции в центре Москвы, на остальных задержанных составлены протоколы, они отпущены, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе ГУ МВД по Москве. Ранее в столичной полиции сообщили, что в акции приняли участие 1,2 тысячи человек, 200 были задержаны.
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Ранее власти Москвы заявили, что обратятся в прокуратуру, и призвали не участвовать в несогласованной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова 12 июня. Там отметили, что накануне состоялась встреча представителей правительства Москвы с организаторами несанкционированного мероприятия "Свободу Ивану Голунову", организаторы были уведомлены об ответственности за проведение несанкционированного публичного мероприятия.
Столичные власти согласовали акцию в поддержку Голунова на 16 июня. Сам Голунов заявил журналистам, что не пойдет на несанкционированную акцию в его поддержку 12 июня. Издание "Медуза" также предложило воздержаться от участия в акции, не согласованной столичной мэрией.
Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.
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По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова. О контроле за делом сообщила и Генпрокуратура. Помощник президента РФ Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело Голунова.
В МВД опровергли заявления о том, что при задержании полицейские избили Голунова. Обследование в больнице, куда был доставлен журналист после жалоб на плохое самочувствие, не выявило переломов ребер и сотрясения мозга, подозрение на которые возникли у врачей "скорой". По решению суда Голунов был отправлен под домашний арест, хотя следствие настаивало на заключении под стражу.
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев 11 июня сообщил, что дело против Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. Он намерен ходатайствовать об отстранении от должностей начальника управления по наркотикам ГУ МВД по Москве Юрия Девяткина и начальника УВД по ЗАО Андрея Пучкова. Журналист уже освобожден из-под домашнего ареста, обвинения с него сняты.
Дарья Беляева
17 мая, 08:00
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Дело журналиста Ивана ГолуноваДмитрий ПесковМоскваРоссияПроисшествия
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