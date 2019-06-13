Взрыв на танкере вряд ли связан с визитом Абэ в Иран, заявил владелец судна

"Грузом был лигроин, он легко воспламеняется. Он предназначался для Дальнего востока, но я не смог подтвердить, направлялся ли он в Японию. Сначала я подумал, что он направлялся не в Японию. Поэтому связи между этим событием и визитом японского премьер-министра практически нет, крайне маловероятно", - сказал представитель Frontline Пэт Адамсон.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, 11 филиппинцев и один гражданин Грузии. Об 11 россиянах сообщило и посольство РФ в Тегеране - по его данным, среди спасенных иранцами с танкеров в Оманском заливе россиян 10 мужчин и одна женщина.