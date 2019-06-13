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РИА Новости

Взрыв на танкере вряд ли связан с визитом Абэ в Иран, заявил владелец судна

Вчера, 16:34
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© REUTERS / ISNAПожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров
© REUTERS / ISNA
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Взрыв на нефтяном танкере Front Altair в Оманском заливе "крайне маловероятно" связан с визитом в Иран премьер-министра Японии Синдзо Абэ, заявил РИА Новости официальный представитель компании Frontline, владеющей танкером.
"Грузом был лигроин, он легко воспламеняется. Он предназначался для Дальнего востока, но я не смог подтвердить, направлялся ли он в Японию. Сначала я подумал, что он направлялся не в Японию. Поэтому связи между этим событием и визитом японского премьер-министра практически нет, крайне маловероятно", - сказал представитель Frontline Пэт Адамсон.
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров
Вчера, 15:59
Опубликовано видео пожара на танкере в Оманском заливе
Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе совершено нападение на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, имела место торпедная атака, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. Однако официального подтверждения о том, что причиной инцидентов стало именно это, нет. Все члены экипажей пострадавших судов были эвакуированы на территорию Ирана. По данным владельца одного из танкеров, на борту Front Altair было 11 россиян, 11 филиппинцев и один гражданин Грузии. Об 11 россиянах сообщило и посольство РФ в Тегеране - по его данным, среди спасенных иранцами с танкеров в Оманском заливе россиян 10 мужчин и одна женщина.
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Инцидент с танкерами в Оманском заливеСиндзо АбэВ мире
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Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров
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