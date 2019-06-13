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РИА Новости

Партия экс-главы СБУ хочет создать коалицию со "Слугой народа"

Вчера, 16:04
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на съезде партии "Слуга народа" в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии "Слуга народа" в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Глава избирательного штаба партии экс-главы Службы безопасности Украины Игоря Смешко "Сила и честь" Дмитрий Гордон заявил, что политсила готова создать коалицию в Раде с партией президента Владимира Зеленского "Слуга народа".
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
"Если Владимир Зеленский образует коалицию сам - хорошо. Если не будет хватать голосов - Игорь Смешко подставит плечо. Впрочем, Игорь Смешко подставит ему плечо в любом случае", - заявил Гордон в интервью интернет-изданию "Украинская правда", опубликованном в четверг.
Он предложил назвать коалицию "Сила народа". " То есть "Слуга народа" и "Сила и честь". Коалиция будет называться "Сила народа", - добавил он.
Согласно данным опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" с 6 по 9 июня, партию "Сила и честь" готовы поддержать 4,3% избирателей.
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
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