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РИА Новости

Ученые выяснили, почему средиземноморская диета полезна для здоровья

Вчера, 16:01
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© РИА Новости / Анна ЛюдковскаяСалат Уолдорф с курицей
Салат Уолдорф с курицей
© РИА Новости / Анна Людковская
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Блюда средиземноморской кухни не помогают быстрее избавиться от лишнего веса, но уменьшают долю жира в печени, сердце, поджелудочной железе и во многих других жизненно важных органах. Об этом пишут израильские медики, опубликовавшие результаты своих наблюдений в Journal of Hepatology.
"Мы показали, что избавление от запасов жира в печени влияет на здоровье в долгосрочном плане заметно сильнее, чем простое похудание. Вдобавок, мы получили очередное подтверждение тому, что появление жира в печени не просто сопровождает ожирение, а может быть причиной его развития", — заявила Ирис Шай(Iris Shai) из университета Бен-Гуриона (Израиль).
За последние несколько лет медики обнаружили сразу несколько положительных качеств средиземноморской диеты, которые могут объяснять, почему жители некоторых регионов Италии и ряда других стран южной Европы являются рекордсменами по продолжительности жизни.
К примеру, четыре года назад ученые выяснили, что употребление большого количества фруктов, овощей, оливкового масла и других компонентов средиземноморской кухни заметно снижает вероятность развития рака матки и рака груди у женщин. Позже медики обнаружили, что подобная диета заметно уменьшает вероятность развития импотенции, инфаркта и ожирения.
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С другой стороны, недавний большой обзор всех исследований плюсов и минусов средиземноморской диеты, опубликованный коллаборацией Cochrane, не смог однозначно показать, что она полезна для сердца и сосудов или наоборот, вредна для здоровья человека. Подобные выводы заставляют ученых активнее изучать ее свойства и подключать большее число добровольцев к подобным опытам.
Шай и ее коллеги подключились к проверкам подобных наблюдений с другой стороны – они набрали группу из нескольких сотен добровольцев, страдавших от лишнего веса, и изучили то, как переход на средиземноморскую диету и другие типы пищи повлияет на их здоровье на протяжении последующих полутора лет.
В это время ученые не только следили за весом их подопечных, составом их крови и другими жизненными показателями, но и регулярно просвечивали их тело при помощи магнитно-резонансных томографов, оценивая изменения в состоянии их жировой прослойки.
Эти наблюдения раскрыли несколько любопытных вещей. С одной стороны, все участники опытов похудели примерно одинаковым образом, несмотря на различия в составе их диеты. С другой стороны, состояние их здоровья сильно отличалось – люди, сидевшие на средиземноморской диете, заметно реже страдали от диабета, высокого давления и прочих проблем с сердцем, чем остальные добровольцы.
Это было связано, как обнаружили ученые, с тем, что остальные типы диеты не приводили к исчезновению жира из печени, сердца и прочих внутренних органов, где он накапливается при наборе лишнего веса. Сегодня многие ученые считают, что его появление в поджелудочной железе и печени представляет собой главную причину развития диабета второго типа.
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В среднем, израильтяне, питавшиеся средиземноморской диетой, избавились от 30% и 10% жира в печени, сердце и поджелудочной железе, что значительно улучшило состояние их кровеносной системы и сделало их организм более чувствительным к инсулину. Этого не произошло при переходе на "обычные" низкокалорийные диеты, несмотря на то, что и те, и другие добровольцы похудели на три килограмма.
Все это, как считает Шай, может объяснять то, почему другие экспериментаторы получили противоречивые выводы, так как все остальные группы исследователей следили только за общим количеством жира в организме, а не за тем, как менялась его доля в разных органах. Как надеются ученые, их открытие поможет диетологам улучшить уже существующие диеты, а всем людям – избавиться от лишнего веса и продлить себе жизнь.
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жирдиетыЗдоровьеЗдоровье - ОбществоОткрытия - РИА НаукаИзраильРИА Наука
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