"Роскосмос" рассматривает идею о выделении средств для полета на Венеру

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Роскосмос получил письмо от Российской академии наук с предложением о начале финансирования совместного с США проекта по исследованию Венеры, заявили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

Ранее сообщалось, что ученые просят на реализацию российской части проекта 17 миллиардов 370 миллионов рублей на ближайшие 10 лет. Американская часть проекта "Венера-Д" оценивается примерно в такую же сумму.

"Да, письмо из РАН поступило и находится на рассмотрении госкорпорации", - сказали в пресс-службе.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что в октябре госкорпорация и РАН планируют определиться с проектом российско-американской станции для исследования Венеры "Венера-Д".