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РИА Новости

"Роскосмос" рассматривает идею о выделении средств для полета на Венеру

Вчера, 15:41
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтенд с логотипом Федерального космического агентства "Роскосмос"
Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Роскосмос получил письмо от Российской академии наук с предложением о начале финансирования совместного с США проекта по исследованию Венеры, заявили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Ранее сообщалось, что ученые просят на реализацию российской части проекта 17 миллиардов 370 миллионов рублей на ближайшие 10 лет. Американская часть проекта "Венера-Д" оценивается примерно в такую же сумму.
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"Да, письмо из РАН поступило и находится на рассмотрении госкорпорации", - сказали в пресс-службе.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что в октябре госкорпорация и РАН планируют определиться с проектом российско-американской станции для исследования Венеры "Венера-Д".
Как сообщалось, запуск "Венеры-Д" планируется в 2029 или 2031 годах.
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Российская академия наукРоскосмосРоссияРИА Наука
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