Эксперт назвал отстраненных Путиным генералов "настоящими профессионалами"

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Освобожденные от должностей после скандала с задержанием журналиста "Медузы" Ивана Голунова генералы МВД Андрей Пучков и Юрий Девяткин - настоящие профессионалы, они должны остаться в рядах полиции, считает председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.

"Как я понимаю, генералов не уволили, а освободили от занимаемых должностей. Соответственно, в будущем они могут получить новые назначения", - сказал эксперт РИА Новости.

Он отметил, что в полиции "существует огромная проблема с нехваткой профессионалов", "нагрузка высокая, социально-материальное обеспечение низкое, престиж профессии падает".

"Нельзя разбрасываться такими профессионалами, как генерал Пучков. Андрей Пучков – один из легендарнейших генералов столичной милиции и полиции, которого знают и уважают практически все. Он один из немногих, про которого никто плохо не скажет. Человек воспитал огромное количество достойных офицеров. Юрия Девяткина я тоже давно знаю, ещё с наркоконтроля, он тоже опытный и профессиональный генерал", - рассказал Цветков.

Однако, продолжил собеседник агентства, виновные в ситуации с Голуновым должны понести наказание. "Должно пройти долгое расследование, выявлены все виновные и дана правовая оценка всем действиям. Если подчиненные этих генералов виноваты, можно и самих их привлечь к дисциплинарной ответственности, вплоть до неполного служебного соответствия, но не терять их", – резюмировал Цветков.

Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.

По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова.