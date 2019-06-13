На Урале семьи поджегших венки у Вечного огня детей могут поставить на учет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Родителей двоих детей, которые подожгли венки у Вечного огня в Серове, привлекли к административной ответственности, рассматривается вопрос о постановке семей на учет, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Ранее сообщалось, что вечером во вторник мальчики шести и семи лет вытащили из венка у Вечного огня ветку, поднесли ее к огню, из-за чего она вспыхнула и начался пожар.

"В отношении законных представителей детей сотрудники полиции завели административное делопроизводство по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Сейчас решается вопрос о постановке (семей - ред.) на учет", – сказал собеседник агентства.

Как отметил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, аппарат омбудсмена ориентирует комиссию по делам несовершеннолетних разобраться в этой ситуации с точки зрения интересов ребенка.