На Урале семьи поджегших венки у Вечного огня детей могут поставить на учет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июн - РИА Новости. Родителей двоих детей, которые подожгли венки у Вечного огня в Серове, привлекли к административной ответственности, рассматривается вопрос о постановке семей на учет, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Ранее сообщалось, что вечером во вторник мальчики шести и семи лет вытащили из венка у Вечного огня ветку, поднесли ее к огню, из-за чего она вспыхнула и начался пожар.
"В отношении законных представителей детей сотрудники полиции завели административное делопроизводство по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Сейчас решается вопрос о постановке (семей - ред.) на учет", – сказал собеседник агентства.
Как отметил уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков, аппарат омбудсмена ориентирует комиссию по делам несовершеннолетних разобраться в этой ситуации с точки зрения интересов ребенка.
"В соответствии с административным кодексом, дети не являются субъектами, будут отвечать родители. Но это наказание не решит проблему. Патриотическое воспитание должно быть четким, дети его должны понимать. Это не формализм, с критикой в первую очередь к себе, ко взрослым надо подходить", – сказал Мороков РИА Новости.