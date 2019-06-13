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РИА Новости

Рособрнадзор оценил первые результаты прошедшего ЕГЭ

Вчера, 14:35
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПреподаватель открывает диск с заданиями единого государственного экзамена
Преподаватель открывает диск с заданиями единого государственного экзамена
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Преподаватель открывает диск с заданиями единого государственного экзамена. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Первые результаты ЕГЭ сопоставимы с прошлогодними, что говорит об отсутствии аномалий и утечек, сказал журналистам глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.
"Можно с уверенностью сказать, что экзамен состоялся. Серьезных сбоев не было, все было в штатном режиме. По итогам первых экзаменов результаты достаточно позитивные, результаты сопоставимы с прошлым годом, это говорит о том, что никаких аномалий и утечек не было", - сказал Кравцов.
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Резервные экзамены начнутся со следующей недели, добавил он.
Основной период ЕГЭ стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе, а 29 мая школьники писали базовую и профильную математику, 31 мая выпускники сдали ЕГЭ по химии и истории. Самый массовый экзамен по русскому языку прошел 3 июня. ЕГЭ по физике и письменную часть по иностранным языкам школьники сдавали 5 июня, 7 и 8 июня проходила устная часть по иностранным языкам. Самый популярный ЕГЭ по выбору - обществознание прошел 10 июня.
Экзамены по биологии и информатике проходят 13 июня, они завершают сдачу ЕГЭ в основной период, резервные сроки продлятся до 1 июля. По данным Рособрнадзора, в 2019 году сдавать экзамены будут 750 тысяч человек
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