Рособрнадзор оценил первые результаты прошедшего ЕГЭ

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости. Первые результаты ЕГЭ сопоставимы с прошлогодними, что говорит об отсутствии аномалий и утечек, сказал журналистам глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

"Можно с уверенностью сказать, что экзамен состоялся. Серьезных сбоев не было, все было в штатном режиме. По итогам первых экзаменов результаты достаточно позитивные, результаты сопоставимы с прошлым годом, это говорит о том, что никаких аномалий и утечек не было", - сказал Кравцов.

Резервные экзамены начнутся со следующей недели, добавил он.

Основной период ЕГЭ стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе, а 29 мая школьники писали базовую и профильную математику, 31 мая выпускники сдали ЕГЭ по химии и истории. Самый массовый экзамен по русскому языку прошел 3 июня. ЕГЭ по физике и письменную часть по иностранным языкам школьники сдавали 5 июня, 7 и 8 июня проходила устная часть по иностранным языкам. Самый популярный ЕГЭ по выбору - обществознание прошел 10 июня.