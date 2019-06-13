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РИА Новости
Культура

Украинский режиссер обвинил авторов "Чернобыля" в использовании его видео

Вчера, 14:27
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© HBO (2019)Кадр из мини-сериала "Чернобыль"
Кадр из мини-сериала Чернобыль
© HBO (2019)
Кадр из мини-сериала "Чернобыль"
КИЕВ, 13 июн - РИА Новости. Украинский режиссер Андрей Приймаченко обвинил создателей сериала "Чернобыль" в использовании его видео без разрешения.
"Мое видео - один из первых результатов в Google и под ним уже шесть лет подписано, кто является автором. Если бы они ко мне просто обратились и спросили разрешения использовать, я бы не был против, лишь бы указали авторство. Я делал это видео, рисовал графику не в коммерческих целях, а потому что давно интересуюсь темой катастрофы на Чернобыльской АЭС и мне она близка", - прокомментировал свои претензии Приймаченко украинскому изданию "Детектор медиа".
Кадр из мини-сериала Чернобыль
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Режиссер отметил, что заинтересован в мирном решении проблемы. "Я это сделал для своего канала на YouTube. Мне даже приятно, что эту работу использовали в проекте такого масштаба. Неприятность в том, что ко мне даже никто не обратился по его использованию... В первую очередь я заинтересован в сотрудничестве, а не в конфликте ", - отметил он.
Свое негодование автор видео также выложил в Facebook. Его прокомментировала Евгения Яцута - исполнительный продюсер киевской компании Radioaktive Film, которая занималась решением всех вопросов, касавшихся использования в сериале объектов, на которые распространяется авторское право.
"Речь идет об оригинальных аудиозаписях диспетчеров, которые созывали все силы на помощь. У вас есть права на использование этого диалога в вашем видео?" - написала она в комментарии.
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Приймаченко отметил, что его интересует именно графическая часть. "Под вопросом не аудиочасть, а видео", - написал он.
Впоследствии Radioaktive Film ответила Приймаченко в Facebook, что "права на использование видео были получены и подтверждены дирекцией музея Чернобыля в Киеве". Однако украинский режиссер заявил, что "работает над документом, подтверждающим авторство".
В свою очередь, в администрации музея Чернобыля в Киеве заявили, что не давали разрешения на использование видео Приймаченко. "О визуализации речь не шла - она есть в свободном доступе в интернете, и это видео уже использовали во многих документальных фильмах. В музее есть звукозапись. Поэтому на визуализацию мы не могли давать разрешения", - заявили в администрации музея украинскому "Громадскому ТВ".
Сериал "Чернобыль" на американском телеканале HBO на настоящий момент является самым популярным телешоу в истории по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB). Он повествует об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий.
Кадр из мини-сериала Чернобыль
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