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РИА Новости
Туризм

Эксперты выяснили, чем Норвегия привлекает российских туристов

Вчера, 18:29
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CC0 / enriquelopezgarre / Фьорды Норвегии
Фьорды Норвегии
CC0 / enriquelopezgarre /
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Власти Норвегии будут продвигать фьорды как места для круглогодичного отдыха, сообщает АТОР.
Помимо фьордов, планируется привлекать гостей всесезонной рыбалкой, культурными фестивалями, событийными и гастрономическими мероприятиями, рассказала представитель Совета по туризму Норвегии Ольга Филиппенко.
По ее словам, сейчас поступает все больше запросов на посещение путешественниками фермерских хозяйств и сыроварен с дегустацией местных продуктов. Есть интерес к проведению деловых мероприятий и поездкам на фестивали. Кроме того, спрос на туры в эту страну растет не только в Москве, но и в регионах - Екатеринбурге, Казани, Самаре и Ростове-на-Дону.
Сейчас большинство россиян посещают Норвегию в летний период. Интерес вызывают только фьорды и рыбалка. В прошлом году турпоток из России вырос на 8%, до 133 тысяч путешественников. В этом сезоне число отдыхающих может увеличиться на 10-15%, прогнозируют эксперты.
Типичный российский турист в Норвегии – среднего или старшего возраста, прилетевший в составе организованной группы из Москвы или прибывший на пароме из Санкт-Петербурга.
Стоимость тура на шесть дней при двухместном размещении начинается от 26 700 рублей на человека. В программу входит размещение на пароме и в отелях с завтраками, проезд на туристическом автобусе, медстраховка, экскурсии, посещение водопадов и фьордов.
Координатор проекта Гастрономическая карта России Екатерина Шаповалова и повар Максим Рыбаков
3 июня, 14:29
"Гастрономическая карта РФ" хочет провести фестивали в Швеции и Финляндии
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмМоскваСамараНорвегияЕкатеринбургРостов-на-ДонуСанкт-ПетербургКазань
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