Эксперты выяснили, чем Норвегия привлекает российских туристов

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Власти Норвегии будут продвигать фьорды как места для круглогодичного отдыха, . Власти Норвегии будут продвигать фьорды как места для круглогодичного отдыха, сообщает АТОР.

Помимо фьордов, планируется привлекать гостей всесезонной рыбалкой, культурными фестивалями, событийными и гастрономическими мероприятиями, рассказала представитель Совета по туризму Норвегии Ольга Филиппенко.

По ее словам, сейчас поступает все больше запросов на посещение путешественниками фермерских хозяйств и сыроварен с дегустацией местных продуктов. Есть интерес к проведению деловых мероприятий и поездкам на фестивали. Кроме того, спрос на туры в эту страну растет не только в Москве, но и в регионах - Екатеринбурге, Казани, Самаре и Ростове-на-Дону.

Сейчас большинство россиян посещают Норвегию в летний период. Интерес вызывают только фьорды и рыбалка. В прошлом году турпоток из России вырос на 8%, до 133 тысяч путешественников. В этом сезоне число отдыхающих может увеличиться на 10-15%, прогнозируют эксперты.

Типичный российский турист в Норвегии – среднего или старшего возраста, прилетевший в составе организованной группы из Москвы или прибывший на пароме из Санкт-Петербурга.