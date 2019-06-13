Мэр Львова порекомендовал Зеленскому не слушать советы Тимошенко

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Мэр Львова, лидер партии "Самопомощь" Андрей Садовой в четверг порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому не слушать совета лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, которая призвала главу государства не отменять указ о роспуске парламента, если Конституционный суд посчитает его неконституционным.
Ранее прошло заседание КС Украины по делу о незаконности указа Зеленского о роспуске Верховной рады. Основанием для принятия указа о роспуске парламента, по мнению Зеленского, является длительное отсутствие коалиции. Президент считает, что коалиция перестала существовать еще в 2016 году, когда о своем выходе из нее заявили три фракции. Тимошенко в среду заявила, что даже если суд признает указ Зеленского о роспуске парламента незаконным, то не нужно его отменять, а надо требовать выполнения.
"Советы Тимошенко президенту не выполнять решение Конституционного суда - это авантюризм. Или сознательная подстава. Выборы - хорошо. Игнорировать решение суда - не хорошо. Все просто", - заявил в четверг Садовой на странице в Facebook.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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