Мэр Львова порекомендовал Зеленскому не слушать советы Тимошенко

Ранее прошло заседание КС Украины по делу о незаконности указа Зеленского о роспуске Верховной рады. Основанием для принятия указа о роспуске парламента, по мнению Зеленского, является длительное отсутствие коалиции. Президент считает, что коалиция перестала существовать еще в 2016 году, когда о своем выходе из нее заявили три фракции. Тимошенко в среду заявила, что даже если суд признает указ Зеленского о роспуске парламента незаконным, то не нужно его отменять, а надо требовать выполнения.