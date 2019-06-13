Рособрнадзор поддержал инициативу о введении электронных дипломов

"Рособрнадзор поддерживает инициативу Минобрнауки о введении электронных дипломов о высшем образовании. В свое время отказ от выдачи бумажных сертификатов ЕГЭ позволил решить проблему фальсификации результатов экзаменов. Вся информация о полученных участниками ЕГЭ баллах вносится в федеральную информационную систему, из которой вузы получают данные о своих абитуриентах", - рассказали в Рособрнадзоре.