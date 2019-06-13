Рособрнадзор поддержал инициативу о введении электронных дипломов

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Рособрнадзор поддерживает инициативу министерства науки и высшего образования России о введении электронных дипломов о высшем образовании, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Ранее газета "Известия" сообщила, что российские вузы планируют к 2021 году начать выдавать дипломы в электронном виде, доступ к которым будет у работодателей.
"Рособрнадзор поддерживает инициативу Минобрнауки о введении электронных дипломов о высшем образовании. В свое время отказ от выдачи бумажных сертификатов ЕГЭ позволил решить проблему фальсификации результатов экзаменов. Вся информация о полученных участниками ЕГЭ баллах вносится в федеральную информационную систему, из которой вузы получают данные о своих абитуриентах", - рассказали в Рособрнадзоре.