Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-13T13:52Z
https://ria.ru/20190613/1555534853.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/153371/02/1533710233_0:181:3464:2130_1036x0_80_0_0_4f230de6a499c63b2120873720685fdd.jpg
РИА Новости

Рособрнадзор поддержал инициативу о введении электронных дипломов

Вчера, 13:52
958
© Depositphotos / luckyraccoonВыпускники вуза
Выпускники вуза
© Depositphotos / luckyraccoon
Выпускники вуза. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Рособрнадзор поддерживает инициативу министерства науки и высшего образования России о введении электронных дипломов о высшем образовании, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Ранее газета "Известия" сообщила, что российские вузы планируют к 2021 году начать выдавать дипломы в электронном виде, доступ к которым будет у работодателей.
Последний звонок в школе
11 июня, 03:40
Эксперты рассказали, на кого хотят учиться выпускники российских школ
"Рособрнадзор поддерживает инициативу Минобрнауки о введении электронных дипломов о высшем образовании. В свое время отказ от выдачи бумажных сертификатов ЕГЭ позволил решить проблему фальсификации результатов экзаменов. Вся информация о полученных участниками ЕГЭ баллах вносится в федеральную информационную систему, из которой вузы получают данные о своих абитуриентах", - рассказали в Рособрнадзоре.
5100014
Обсудить 2
Навигатор абитуриентаСН_ОбразованиеМинобрнаукиРособрнадзорРоссияОбразование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Преподаватель открывает диск с заданиями единого государственного экзамена
Рособрнадзор оценил первые результаты прошедшего ЕГЭ
РИА
Новости
Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. 7 декабря 2018
В Рособрнадзоре объяснили число 100-балльников по математике в Петербурге
Сотрудница дополнительного офиса Сбербанка в зале обслуживания физических и юридических лиц
В Сбербанке объяснили требование о пояснении источника дохода клиентов
В Рособрнадзоре рассказали о ЕГЭ по биологии и информатике
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин
Путин освободил от должностей двух генералов из-за дела Голунова
Человек, сфотографированный в Сочи после ДТП и похожий на главу кущевской банды Сергея Цапка
Кубанская прокуратура установила личность "воскресшего" Цапка
Перед началом торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Архивное фото
В Минобрнауки рассказали о переводе дипломов вузов в электронный формат
Менеджеры дополнительного офиса по обслуживанию физических лиц ПАО Сбербанк во время работы с клиентами
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян, пишут СМИ
Актриса Сильвия Майлз
Умерла актриса Сильвия Майлз
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков. Архивное фото
Котюков оценил идею введения вузами дополнительного вступительного экзамена
Вид на город Кветта, Пакистан
Премьер-министр Пакистана: россияне смогут получать визы в аэропорту
Авиасалон Airshow China-2010 в Чжухае
Российские ученые проведут эксперимент на китайской орбитальной станции
Президент Польши рассказал, чем поляки лучше русских
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Российских школьников предложили избавить от тяжелых ранцев с книгами
04:11Рева назвал причину бедности украинцев
04:06Минтранс планирует ввести ГОСТ для скоростных автодорог, пишут СМИ
03:58Власти Мексики официально отменили конкурс по поиску партнеров для Pemex
03:56Суд в Забайкалье арестовал имущество главы уранодобывающего предприятия
03:52"Ромир": средний чек россиян за поход в магазин в мае снизился на 0,7%
03:45В ГИБДД объяснили, почему опасно оставлять ребенка в машине
03:41В США не намерены переименовывать городок, названный в честь Киева
03:35В Чили произошло сильное землетрясение
03:35В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов
03:34Ветеран Второй мировой войны встретился с возлюбленной через 75 лет разлуки
03:34Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня
03:30Исследование выявило рекордное число заявок на займы в МФО
03:27Названа средняя цена выпускных платьев в Москве
03:22Бывший астронавт НАСА рассказал о требованиях к участникам миссий на Марс
03:11Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул
03:02Московских студентов выгнали из общежития за рождение ребенка
03:01В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за религиозных взглядов
02:43Сингапур и Британия намерены усилить борьбу с финансовой киберпреступностью
02:40В МИД сообщили об увеличении поставок грузинских товаров в Россию
Лента новостейМолния