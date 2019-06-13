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РИА Новости

Арашуков-старший пожаловался, что не может постричься в СИЗО

Вчера, 13:44
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРауль Арашуков в суде
Рауль Арашуков в суде
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Рауль Арашуков в суде. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Находящийся в СИЗО "Лефортово" отец экс-сенатора Рауфа Арашукова уже месяц не может постричься, потому что администрация не выдает заключенным машинки, сообщил РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
"Члены ОНК посещали Лефортово, совладелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и Рауль Арашуков попросили машинку для стрижки. Арашуков заявил, что уже месяц не может постричься в связи с тем, что машинки в "Лефортово" пришли в негодность. Раньше парикмахер в отряде хозобеспечения стриг заключенных", - сказал Мельников.
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Он добавил, что, когда члены ОНК в прошлый раз проверяли "Лефортово", машинки выдавались в камеры и заключенные могли привести себя в порядок.
"Машинка сломалась, и приобрести ее в тюремном ларьке невозможно, и передать ее заключенному с воли тоже нельзя, так как ее запрещено иметь заключенным. Члены ОНК предлагали бесплатно в качестве гумпомощи предоставить в СИЗО соответствующий инвентарь, но руководство "Лефортово" отказалось, сообщив, что сами закупят за бюджетные деньги", - отметил правозащитник.
В конце января 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Впоследствии Совфед лишил его статуса сенатора. Все обвинения Арашуков категорически отвергает.
В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан и отец уже бывшего сенатора Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". К настоящему моменту под стражу взяты девять фигурантов: оба Арашукова, их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.
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Рауль АрашуковДело клана АрашуковыхЛефортовоЗиявудин МагомедовПроисшествия
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