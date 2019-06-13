Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Ранее он пообещал эту сумму за возвращение сбежавшего Чучи породы канадский сфинкс либо выступление группы "На-На".
По словам Алибасова-младшего, помощник продюсера проверил кота и выяснил, что вернули не то животное.
"Помощница не узнала ни фамилию человека, принесшего кота, ни даже не сняла на видео, как произошла передача. В итоге у нас сейчас минус 800 тысяч и новый чужой кот в офисе", — рассказал собеседник агентства.
Алибасова госпитализировали в НИИ имени Склифосовского 4 июня, после того как он по ошибке выпил средство для очистки труб. Медики диагностировали у продюсера ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.
Продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей.