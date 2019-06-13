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РИА Новости

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Вчера, 13:39
188557
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкБари Алибасов
Бари Алибасов
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Бари Алибасов. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Ранее он пообещал эту сумму за возвращение сбежавшего Чучи породы канадский сфинкс либо выступление группы "На-На".
По словам Алибасова-младшего, помощник продюсера проверил кота и выяснил, что вернули не то животное.
"Помощница не узнала ни фамилию человека, принесшего кота, ни даже не сняла на видео, как произошла передача. В итоге у нас сейчас минус 800 тысяч и новый чужой кот в офисе", — рассказал собеседник агентства.
Алибасова госпитализировали в НИИ имени Склифосовского 4 июня, после того как он по ошибке выпил средство для очистки труб. Медики диагностировали у продюсера ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.
Продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей.
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Популярные комментарии
Все очень серьезно. Народ не на шутку встревожен. Я бы, например, хотел узнать, какие силы и средства, и от каких ведомств брошены на поиски кота. А лучше, если бы А.Бастрыкин взял дело с котом под свой личный контроль.
13 июня, 14:13
t2tercuman 256
1299401016
Выступление группы "На-На" - это не вознаграждение, а скорее средство шантажа. Можно отдать любые деньги, лишь бы они не выступали.
13 июня, 13:48
ЙиЙеллоустоун и 300 млн трупов американских террористов
1295800018
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