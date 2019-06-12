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РИА Новости

Из квартиры Бари Алибасова пропал кот Чуча

Вчера, 13:48
21391
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаБари Алибасов в своей квартире
Бари Алибасов в своей квартире
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В Москве пропал любимец Бари Алибасова канадский сфинкс по кличке Чуча, заявил PR-директор продюсера Вадим Горжанкин.
Животное исчезло после прихода в квартиру Алибасова представителей СМИ, уточнил он.

"Журналистов было много. Только одних телеканалов приехало порядка 10. Все двери были открыты, как в квартиру, так и в подъезд. Скорее всего, кот испугался и выбежал", — предположил Горжанкин.

Он также заверил, что до этого кот точно находился в помещении и никто из родственников Алибасова его к себе не забирал.
Пресс-секретарь продюсера добавил, что тому, кто найдет Чучу, причитается вознаграждение в размере 800 тысяч рублей или "выступление группы "На-На" на праздник". Любую информацию о местонахождении кота следует сообщить по телефонам, указанным на сайте коллектива.
Бари Алибасов был госпитализирован в токсикологическое отделение Института имени Склифосовского 4 июня, после того как по ошибке выпил средство для очистки труб. Медики диагностировали у него ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.
Во вторник, 11 июня Алибасов вышел из пятидневного медикаментозного сна. Однако его состояние врачи по-прежнему оценивают как тяжелое, продюсер остается в реанимации.
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7171129864
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Популярные комментарии
Господи что будет теперь? Как нам быть?
12 июня, 16:42
SHShams Holm
1670002
Даже ТАСС опубликовало это, и еще что сын его 800тр обещал тому кто вернет, ТАСС уполномочен заявить.........более серьезных новостей в стране нет , у кого может еще пропал кот?
12 июня, 17:44
Alexandr Borzyaev
920031
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