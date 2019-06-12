Из квартиры Бари Алибасова пропал кот Чуча

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости. В Москве пропал любимец Бари Алибасова канадский сфинкс по кличке Чуча, заявил PR-директор продюсера Вадим Горжанкин.

Животное исчезло после прихода в квартиру Алибасова представителей СМИ, уточнил он.

"Журналистов было много. Только одних телеканалов приехало порядка 10. Все двери были открыты, как в квартиру, так и в подъезд. Скорее всего, кот испугался и выбежал", — предположил Горжанкин.

Он также заверил, что до этого кот точно находился в помещении и никто из родственников Алибасова его к себе не забирал.

Пресс-секретарь продюсера добавил, что тому, кто найдет Чучу, причитается вознаграждение в размере 800 тысяч рублей или "выступление группы "На-На" на праздник". Любую информацию о местонахождении кота следует сообщить по телефонам, указанным на сайте коллектива.

Бари Алибасов был госпитализирован в токсикологическое отделение Института имени Склифосовского 4 июня, после того как по ошибке выпил средство для очистки труб. Медики диагностировали у него ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей.