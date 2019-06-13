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РИА Новости
Культура

Борис Хлебников представил на "Кинотавре" сериал "Шторм"

Вчера, 13:35
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкРежиссер Борис Хлебников
Режиссер Борис Хлебников
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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СОЧИ, 13 июн - РИА Новости. Режиссер Борис Хлебников представил в четверг на фестивале "Кинотавр" свой новый проект – сериал "Шторм" с Анной Михалковой и Александром Робаком в главных ролях.

"Для меня это немножко волнительный момент. Это не первая серия сериала, а макет этой серии. Это самый первый монтаж. Мы пытались сложить ее, но пока ничего не получилось. Это первый звук. Пожалуйста, смотрите в перспективу", - сказал Хлебников.

Главные герои фильма – двое друзей, полицейский из убойного отдела Михаил (Максим Лагашкин) и сотрудник отдела по борьбе с коррупцией Сергей (Александр Робак). Жена Сергея (Анна Михалкова) смертельно больна, и чтобы найти деньги на операцию, он идет на должностное преступление, которое расследует Михаил.
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КультураАнна МихалковаКинотаврБорис ХлебниковСочи
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