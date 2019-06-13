Борис Хлебников представил на "Кинотавре" сериал "Шторм"

"Для меня это немножко волнительный момент. Это не первая серия сериала, а макет этой серии. Это самый первый монтаж. Мы пытались сложить ее, но пока ничего не получилось. Это первый звук. Пожалуйста, смотрите в перспективу", - сказал Хлебников.