Борис Хлебников представил на "Кинотавре" сериал "Шторм"

СОЧИ, 13 июн - РИА Новости. Режиссер Борис Хлебников представил в четверг на фестивале "Кинотавр" свой новый проект – сериал "Шторм" с Анной Михалковой и Александром Робаком в главных ролях.
"Для меня это немножко волнительный момент. Это не первая серия сериала, а макет этой серии. Это самый первый монтаж. Мы пытались сложить ее, но пока ничего не получилось. Это первый звук. Пожалуйста, смотрите в перспективу", - сказал Хлебников.
Главные герои фильма – двое друзей, полицейский из убойного отдела Михаил (Максим Лагашкин) и сотрудник отдела по борьбе с коррупцией Сергей (Александр Робак). Жена Сергея (Анна Михалкова) смертельно больна, и чтобы найти деньги на операцию, он идет на должностное преступление, которое расследует Михаил.
14 июня 2017, 21:09КультураГлавный приз "Кинотавра" получил фильм "Аритмия" Бориса Хлебникова