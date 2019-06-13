Правозащитники сообщили об исполнении смертного приговора в Белоруссии

МИНСК, 13 июн - РИА Новости. Очередной смертный приговор приведен в исполнение в Белоруссии, сообщил в четверг не зарегистрированный властями правозащитный центр "Весна".

"Приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова", - говорится в сообщении на сайте центра со ссылкой на полученную от родственников осужденного информацию.

Речь идет о приговоре за убийство в декабре 2015 года в Минске молодого парня и его девушки. Бывшая подруга молодого человека решила проучить соперницу, однако исполнители Вячеслав Сухарко и Жильников убили и молодого человека, и его новую избранницу. После задержания стало известно, что мужчины также причастны к убийству жителя Колодищей, который сдавал комнату в своем доме одному из них. В мае прошлого года Верховный суд Белоруссии оставил в силе решения о смертных приговорах в отношении обоих мужчин.

Как отмечается в сообщении правозащитников, "пока что судьба второго фигуранта дела - Вячеслава Сухарко - неизвестна". "Но, как показывает практика, приговоры одновременно приводятся в исполнение по отношению ко всем осужденным к высшей мере по одному делу", - отмечается там.

Правозащитники обратили внимание, что Жильников и его адвокат составляли жалобу в Генеральную прокуратуру на рассмотрение дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Кроме этого, отмечается в сообщении, в Комитете ООН по правам человека на рассмотрении находится индивидуальное обращение Жильникова, которое было зарегистрировано 24 декабря 2018 года. Как говорится в сообщении, "Комитет обращался к властям Беларуси с просьбой о принятии временных мер и не приводить в исполнение смертный приговор до рассмотрения обращения осужденного Комитетом".