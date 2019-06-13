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РИА Новости

На Украине дело о хищении госсредств на проект "Стена" дошло до суда

Вчера, 13:28
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© AP Photo / Andrew KravchenkoНа участке границы Украины с Россией
На участке границы Украины с Россией
© AP Photo / Andrew Kravchenko
На участке границы Украины с Россией. Архивное фото
КИЕВ, 13 июн - РИА Новости. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в Дарницкий районный суд Киева обвинительный акт по факту растраты государственных средств, выделенных на реализацию проекта "Стена" на российско-украинской границе, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Ранее пресс-служба МВД Украины сообщила, что Украина начала активно укреплять украино-российскую границу в рамках проекта "Стена". Глава пограничной службы Петр Цигикал заявил, что, поскольку в 2015–2017 годах было недофинансирование проекта, его продлили до 2021 года, а в бюджете на 2019 годна него уже заложено 400 миллионов гривен (14 миллионов долларов).
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"Обвинительный акт направлен в Дарницкий районный суд города Киева для рассмотрения по существу", - сообщает пресс-служба САП в четверг.
В пресс-службе сообщили, что обвинение предъявлено 3 должностным лицам Госпогранслужбы Украины, 3 директорам фирм подрядчиков и 2 посредникам, всего на скамье подсудимых предстанут 8 человек. "В ходе расследования установлено, что должностные лица Государственной пограничной службы Украины при пособничестве и соучастии с субъектами хозяйственной деятельности, при реализации проекта по инженерно-технического обустройства российско-украинской государственной границы завладели денежными средствами государственного бюджета Украины в особо крупных размерах, чем нанесли убытки государству на общую сумму 16,688 миллиона гривен (628 тысяч долларов)", - отметили в САП.
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"Обременителен, тяжел и сложен". Украинский эксперт оценил проект "Стена"Украина начала активно укреплять границу с Россией в рамках проекта "Стена". Директор Института трансформации общества (Киев) Олег Соскин в эфире радио Sputnik не исключил, что судьба проекта изменится.
Обвинения предъявлены по статьям "завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением", "нецелевое использование бюджетных средств должностным лицом", "служебный подлог", "организация фиктивного предпринимательства", "внесение в документы для государственной регистрации юридического лица заведомо ложных сведений".
В 2015 году украинское правительство утвердило план мероприятий по реализации проекта "Стена", который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиарда гривен (около 150 миллионов долларов). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано более чем вдвое. Украинские правоохранители расследуют уголовное дело по факту хищения госсредств, выделенных на реализацию проекта.
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