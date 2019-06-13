На Украине дело о хищении госсредств на проект "Стена" дошло до суда

КИЕВ, 13 июн - РИА Новости. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в Дарницкий районный суд Киева обвинительный акт по факту растраты государственных средств, выделенных на реализацию проекта "Стена" на российско-украинской границе, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее пресс-служба МВД Украины сообщила, что Украина начала активно укреплять украино-российскую границу в рамках проекта "Стена". Глава пограничной службы Петр Цигикал заявил, что, поскольку в 2015–2017 годах было недофинансирование проекта, его продлили до 2021 года, а в бюджете на 2019 годна него уже заложено 400 миллионов гривен (14 миллионов долларов).

"Обвинительный акт направлен в Дарницкий районный суд города Киева для рассмотрения по существу", - сообщает пресс-служба САП в четверг.

В пресс-службе сообщили, что обвинение предъявлено 3 должностным лицам Госпогранслужбы Украины, 3 директорам фирм подрядчиков и 2 посредникам, всего на скамье подсудимых предстанут 8 человек. "В ходе расследования установлено, что должностные лица Государственной пограничной службы Украины при пособничестве и соучастии с субъектами хозяйственной деятельности, при реализации проекта по инженерно-технического обустройства российско-украинской государственной границы завладели денежными средствами государственного бюджета Украины в особо крупных размерах, чем нанесли убытки государству на общую сумму 16,688 миллиона гривен (628 тысяч долларов)", - отметили в САП.

Обвинения предъявлены по статьям "завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением", "нецелевое использование бюджетных средств должностным лицом", "служебный подлог", "организация фиктивного предпринимательства", "внесение в документы для государственной регистрации юридического лица заведомо ложных сведений".

В 2015 году украинское правительство утвердило план мероприятий по реализации проекта "Стена", который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиарда гривен (около 150 миллионов долларов). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано более чем вдвое. Украинские правоохранители расследуют уголовное дело по факту хищения госсредств, выделенных на реализацию проекта.