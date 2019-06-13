Источник: Россия может сформировать делегацию в ПАСЕ до конца недели

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия может сформировать свою парламентскую делегацию на июньскую сессию ПАСЕ до конца недели, сообщил РИА Новости источник в Совете Федерации.

"Делегацию планируется сформировать до конца недели", - сказал собеседник агентства, не уточнив, кто из парламентариев может войти в состав делегации.

Ранее депутат ГД Леонид Слуцкий сообщил, что фракции Госдумы в ближайшее время планируют обсудить вопрос ПАСЕ и затем рассмотреть его на заседании Совета Думы. В свою очередь, российский сенатор Константин Косачев заявил, что руководство Совета Федерации и Госдумы в ближайшие дни примет решение по участию делегации РФ в работе ПАСЕ.