Зеленский пригласил Токаева посетить Украину с визитом

"От имени народа Украины и от себя лично поздравляю вас с победой на внеочередных выборах президента Республики Казахстан. Доверие, оказанное вам избирателями, является свидетельством вашего высокого авторитета и преданности служению народу Казахстана", - отметил Зеленский в послании.

Он выразил уверенность, что обоюдными усилиями главам государств "удастся углубить конструктивное сотрудничество между нашими странами на основе взаимной поддержки суверенитета и территориальной целостности".

Зеленский также пригласил Токаева посетить с визитом Украину. "Пользуясь случаем, приглашаю вас посетить Украину с визитом для придания нового импульса развитию отношений между Киевом и Нур-Султаном. Желаю вам, уважаемый господин президент, крепкого здоровья и новых успехов в вашей ответственной деятельности, а дружественному народу Казахстана - мира и процветания", - говорится в тексте поздравления.