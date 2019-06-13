Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-13T13:13Z
https://ria.ru/20190613/1555532310.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155550/67/1555506741_0:0:1025:578_1036x0_80_0_0_b3c23f78ddce5c80ca2218eada6fcdce.jpg
РИА Новости

Зеленский пригласил Токаева посетить Украину с визитом

Вчера, 13:13
502
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкИзбранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии принесения присяги народу Казахстана во время вступления в должность президента. 12 июня 2019
Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии принесения присяги народу Казахстана во время вступления в должность президента. 12 июня 2019
© Sputnik / Владислав Воднев
Перейти в фотобанк
АЛМА-АТА, 13 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах президента Казахстана и пригласил его посетить Украину.
Послание украинского президента в четверг опубликовано на сайте государственного информационного агентства "Казинформ".
"От имени народа Украины и от себя лично поздравляю вас с победой на внеочередных выборах президента Республики Казахстан. Доверие, оказанное вам избирателями, является свидетельством вашего высокого авторитета и преданности служению народу Казахстана", - отметил Зеленский в послании.
Он выразил уверенность, что обоюдными усилиями главам государств "удастся углубить конструктивное сотрудничество между нашими странами на основе взаимной поддержки суверенитета и территориальной целостности".
Зеленский также пригласил Токаева посетить с визитом Украину. "Пользуясь случаем, приглашаю вас посетить Украину с визитом для придания нового импульса развитию отношений между Киевом и Нур-Султаном. Желаю вам, уважаемый господин президент, крепкого здоровья и новых успехов в вашей ответственной деятельности, а дружественному народу Казахстана - мира и процветания", - говорится в тексте поздравления.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
12 июня, 09:01
Токаев заявил о новых вызовах для Казахстана
В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. Итоговая явка составила 77,4%. Касым-Жомарт Токаев выиграл, набрав 70,96% голосов избирателей.
3151116
Обсудить 1
Касым-Жомарт ТокаевВладимир ЗеленскийКазахстанУкраинаВ мире
Рекомендуем
На участке границы Украины с Россией
На Украине дело о хищении госсредств на проект "Стена" дошло до суда
РИА
Новости
Сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы
Источник: Россия может сформировать делегацию в ПАСЕ до конца недели
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Чавушоглу: письмо из Пентагона не заставит Турцию отказаться от С-400
Немецкие машиностроители заявили о неэффективности санкций против России
Лента
новостей
Верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана не стал отвечать на послание Трампа
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин назвал визит Зеленского в Париж и Берлин "разведкой боем"
Франц Клинцевич
В Совфеде пообещали ответные меры на размещение беспилотников США в Польше
Наблюдательный пост турецкой армии в Идлибе обстреляли террористы
Здание министерства иностранных дел РФ
В МИД России прокомментировали инцидент с танкерами в Оманском заливе
В Иране готовы обеспечить безопасность морских путей после ЧП с танкерами
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала книгу Ассанжа "Викиликс: секретные файлы"
Лидер партии Самопомощь Андрей Садовой
Мэр Львова порекомендовал Зеленскому не слушать советы Тимошенко
Правозащитники сообщили об исполнении смертного приговора в Белоруссии
Украинские пограничники провели учения на побережье Азовского моря
Президент РФ Владимир Путин
Путин освободил от должностей двух генералов из-за дела Голунова
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:52"Ромир": средний чек россиян за поход в магазин в мае снизился на 0,7%
03:45В ГИБДД объяснили, почему опасно оставлять ребенка в машине
03:41В США не намерены переименовывать городок, названный в честь Киева
03:35В Чили произошло землетрясение магнитудой 6
03:35В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов
03:34Ветеран Второй мировой войны встретился с возлюбленной через 75 лет разлуки
03:34Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня
03:30Исследование выявило рекордное число заявок на займы в МФО
03:27Названа средняя цена выпускных платьев в Москве
03:22Бывший астронавт НАСА рассказал о требованиях к участникам миссий на Марс
03:11Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул
03:02Московских студентов выгнали из общежития за рождение ребенка
03:01В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за религиозных взглядов
02:43Сингапур и Британия намерены усилить борьбу с финансовой киберпреступностью
02:40В МИД сообщили об увеличении поставок грузинских товаров в Россию
02:38Иран отверг "необоснованные" обвинения США по инциденту в Оманском заливе
02:32Минобороны провело диктант к 75-летию снятия блокады Ленинграда
02:25Экс-депутат Рады показал, чем обернулась блокада Крыма для украинцев
02:19На "Кинотавре" представили фильм Нигины Сайфуллаевой "Верность"
02:15Британским компаниям посоветовали осторожно использовать технику Huawei
Лента новостейМолния