Житель Чувашии убил знакомого, расчленил тело и выбросил в мусор

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 июн - РИА Новости. Житель Новочебоксарска задержан по подозрению в убийстве своего знакомого, тело которого он расчленил и выбросил в мусорные контейнеры, сообщает СУСК РФ по Чувашской Республике.

Утром 12 июня в мусорном контейнере у дома №8 по улице Терешковой города Новочебоксарска, а затем и в других мусорных контейнерах, находящихся во дворах домов по улицам Терешковой и Коммунистической, были обнаружены части расчлененного тела неизвестного мужчины.

Убийство было раскрыто по "горячим следам", установлены личности потерпевшего и подозреваемого. Ими оказались жители города Новочебоксарска. Местонахождение злоумышленника было установлено в тот же день, он был задержан и доставлен к следователю на допрос.

"В ходе допроса своей причастности к убийству задержанный не отрицал. По предварительной версии следствия, утром 8 июня подозреваемый познакомился с потерпевшим в одном из кафе Новочебоксарска, после чего они вдвоем поехали на съемную квартиру подозреваемого. В квартире между мужчинами возникла ссора, в ходе которой злоумышленник схватил со стола в кухне раскладной нож и нанес им несколько ударов потерпевшему в область туловища и шеи", - говорится в сообщении регионального СУСК.

От полученных ранений мужчина скончался на месте, а подозреваемый снял с него одежду, разбил его сотовый телефон, положил все это в пакет и выбросил на улице в мусорный контейнер.

"Вечером подозреваемый вышел на улицу, где был задержан сотрудниками полиции за ранее совершенное административное правонарушение и доставлен в отдел внутренних дел. В течение двух суток подозреваемый отбывал административное наказание в ОВД. Освободившись утром 11 июня, он решил избавиться от тела убитого им мужчины", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что мужчина расчленил труп и положил части тела в мусорные пакеты, после чего выбросил их в разные мусорные контейнеры, расположенные в соседних кварталах от его дома, а также в лесопосадке.

Подчеркивается, что в ходе осмотра в квартире подозреваемого обнаружены замытые следы и пятна крови, а также другие следы и предметы, указывающие на преступление. В ходе проверки показаний подозреваемый показал, где спрятал пакет с отчлененной головой потерпевшего и другими частями тела, которые были осмотрены и изъяты с места обнаружения.

"В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе следствия в отношении подозреваемого будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза", - говорится в сообщении СУСК.