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РИА Новости

Росгвардия готова рассмотреть жалобы на действия сотрудников 12 июня

Вчера, 13:00
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников заявил РИА Новости, что обратится к главе Росгвардии Виктору Золотову с просьбой о правовой оценке действий сотрудников ведомства в ходе несанкционированной акции в Москве в поддержку журналиста Ивана Голунова, в Росгвардии сообщили о готовности принять меры, если причастность сотрудников будет установлена.
Мельников заявил, что участнику акции 2001 года рождения потребовалась госпитализация после применения чрезмерной физической силы сотрудником ОМОНа. По его словам, в ОНК обратились задержанные и их родственники, которые сообщили, что подростку "наносились удары руками, когда тот лежал на полу, в связи с попыткой изъятия фотокамеры". Он также сообщил, что на акции был задержан онкобольной журналист, которому вызвали скорую после вмешательства ОНК.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
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"Я планирую обратиться к руководителю Росгвардии Виктору Золотову по обоим случаям - и по подростку, и по онкобольному журналисту, с тем чтобы ГУСБ (Главное управление собственной безопасности - ред.) Росгвардии провело проверку и дало правовую оценку работе отдельных сотрудников, действия которых напрямую угрожали здоровью этих людей", - рассказал Мельников.
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил РИА Новости, что в ведомстве еще не получили жалобы. "Мы пока официально не получали этого обращения, узнали об этом из СМИ. Если будет установлена причастность сотрудников Росгвардии к данным инцидентам, будут приняты соответствующие меры и проведена проверка", - отметил он.
По данным столичного главка МВД РФ, в несанкционированном мероприятии участвовали 1,2 тысячи человек, более 200 были задержаны. Впоследствии почти все были отпущены, ГУ МВД сообщало о четверых оставшихся в отделах полиции, их подвергли административному задержанию.
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РосгвардияОНКВиктор ЗолотовИван МельниковПроисшествия
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