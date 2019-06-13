Росгвардия готова рассмотреть жалобы на действия сотрудников 12 июня

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников заявил РИА Новости, что обратится к главе Росгвардии Виктору Золотову с просьбой о правовой оценке действий сотрудников ведомства в ходе несанкционированной акции в Москве в поддержку журналиста Ивана Голунова, в Росгвардии сообщили о готовности принять меры, если причастность сотрудников будет установлена.

Мельников заявил, что участнику акции 2001 года рождения потребовалась госпитализация после применения чрезмерной физической силы сотрудником ОМОНа. По его словам, в ОНК обратились задержанные и их родственники, которые сообщили, что подростку "наносились удары руками, когда тот лежал на полу, в связи с попыткой изъятия фотокамеры". Он также сообщил, что на акции был задержан онкобольной журналист, которому вызвали скорую после вмешательства ОНК.

"Я планирую обратиться к руководителю Росгвардии Виктору Золотову по обоим случаям - и по подростку, и по онкобольному журналисту, с тем чтобы ГУСБ (Главное управление собственной безопасности - ред.) Росгвардии провело проверку и дало правовую оценку работе отдельных сотрудников, действия которых напрямую угрожали здоровью этих людей", - рассказал Мельников.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил РИА Новости, что в ведомстве еще не получили жалобы. "Мы пока официально не получали этого обращения, узнали об этом из СМИ. Если будет установлена причастность сотрудников Росгвардии к данным инцидентам, будут приняты соответствующие меры и проведена проверка", - отметил он.