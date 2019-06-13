В ГД попросили смягчить правила рыболовства в Ненецком автономном округе

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Замглавы фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву с предложением смягчить правила рыболовства в Ненецком автономном округе в пользу граждан, занимающихся ловом для собственного потребления, сообщила пресс-служба депутата.
"Прошу вас поручить совместно с администрацией Ненецкого автономного округа пересмотреть отдельные пункты Правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна, что позволит защитить права и интересы жителей округа в сфере свободного вылова рыбы для собственного потребления", - говорится в тексте обращения.
Нилов пояснил, что на сегодняшний день нормы действующих правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна, к которому относится Ненецкий автономный округ, значительно ограничивают возможности граждан по свободному вылову рыбы для собственного потребления. По мнению жителей округа, эти нормы, изначально направленные на борьбу с бесконтрольной добычей биоресурсов бассейна в промышленных масштабах, создают препятствия для любительской рыбалки, не несущей угрозы ущерба природным запасам, указывает депутат. В связи с этим к нему поступают обращения жителей региона с просьбой снять часть ограничений по любительскому лову рыбы в водоемах округа.
"Стоит отметить, что для коренных жителей НАО рыболовство является традиционным многовековым форматом промысла, направленного не на получение финансовой выгоды, а на обеспечение себя и членов своих семей пропитанием. Недавнее решение министерства сельского хозяйства РФ, согласно которому в Сахалинской области существенно увеличено количество мест для свободного лова рыбы, можно расценивать как один из примеров успешной практики гибкого реагирования государства на запросы граждан, обоснованные принципами социальной справедливости и объективными обстоятельствами", - добавил парламентарий.