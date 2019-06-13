Суд в Воронеже отложил рассмотрение жалобы Roshen на доначисление налогов

ВОРОНЕЖ, 13 июн - РИА Новости. Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже отложил рассмотрение жалобы липецкой кондитерской фабрики корпорации Roshen на решение арбитражного суда Липецкой области, подтвердившего законность доначисления фабрике более 361,5 миллиона рублей налогов и штрафов за 2012 год, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Липецкий арбитраж в марте отклонил заявление фабрики "Рошен" о признании недействительным решение инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам от 30 июня 2015 года. Налоговики тогда обязали фабрику доплатить в бюджет 285,9 миллиона рублей НДС, 26,2 миллиона рублей пени по НДС, а также уплатить штраф в размере 49,4 миллиона рублей. Фабрика "Рошен" подала апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Липецкой области.

"Суд определяет отложить судебное разбирательство", - сказала судья Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда Татьяна Капишникова. По ее словам, заседание перенесено на 5 июля.

Суд первой инстанции, рассматривавший дело почти 3,5 года и назначавший по нему комплексную строительно-техническую и оценочную экспертизу, 18 марта полностью отклонил претензии кондитерской фабрики к ФНС. Суд согласился с доводами налоговиков, выявивших нарушения во взаимоотношениях фабрики как заказчика с подрядчиком ООО НПФ "Металлимпресс" в ходе строительства объекта "Кондитерская фабрика и распределительный центр АО ЛКФ "Рошен". По мнению ФНС, Roshen получил необоснованную налоговую выгоду, завысив налоговые вычеты по НДС за счет приобретения у "Металлимпресса" услуг по завышенной цене. Кроме того, инспекция установила наличие в цепочке контрагентов фабрики фирм-однодневок.