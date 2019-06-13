США не смогут сменить в Иране строй, заявил Хаменеи

ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. США не смогут сменить в Иране существующий строй, за 40 лет им не удалось избавиться от Исламской Республики, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

"Если США действительно преследуют эту цель (смена режима в Иране), они не в силах сделать это подобно тому, как предыдущие президенты США в течение 40 лет пытались загубить Исламскую Республику Иран, но у них не получилось", - сказал Хаменеи на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.