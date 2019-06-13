Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-13T12:30Z
https://ria.ru/20190613/1555530341.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/132699/40/1326994014_0:0:2667:1501_1036x0_80_0_0_4be31373e60a4f75b61dc9e6b7275109.jpg
РИА Новости

США не смогут сменить в Иране строй, заявил Хаменеи

Вчера, 12:30
428
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВерховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи
Верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. США не смогут сменить в Иране существующий строй, за 40 лет им не удалось избавиться от Исламской Республики, заявил верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
"Если США действительно преследуют эту цель (смена режима в Иране), они не в силах сделать это подобно тому, как предыдущие президенты США в течение 40 лет пытались загубить Исламскую Республику Иран, но у них не получилось", - сказал Хаменеи на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Президент Ирана Хасан Роухани
12 июня, 19:51
Иран не намерен начинать войну с США, заявил Роухани
2210001
Обсудить 0
Синдзо АбэАли ХаменеиИранСШАВ мире
Рекомендуем
Верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи
Иран не пойдет на переговоры с США под давлением, заявил Хаменеи
РИА
Новости
Антиамериканский рисунок в Тегеране
Хаменеи: США не вправе указывать, какие страны могут иметь ядерное оружие
Верховный руководитель Исламской Республики Иран Сайед Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана не стал отвечать на послание Трампа
В ЕП не видят смысла в продлении антироссийских санкций, заявил евродепутат
Лента
новостей
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам, председатель правления Российского фонда мира Леонид Слуцкий на Х Международном научном форуме неправительственных партнеров ЮНЕСКО в Москве. 26 июня 2018
Приостановление ДРСМД затруднит продление договора СНВ, заявил Слуцкий
Инцидент с тайваньским танкером произошел в водах Ирана, пишут СМИ
Президент Молдавии Игорь Додон
Додон позвал народ на митинг в поддержку нового правительства
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
Россия будет добиваться пояснений планов США по стратегической стабильности
Иран готов оказать гуманитарную помощь Йемену
Сергей Рябков
Рябков посетит Венесуэлу в ближайшие недели
Токио проверит данные о грузе метанола на атакованном танкере
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков заявил об отсутствии оснований для возвращения США к ДРСМД
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Россия призвала США обсудить вопрос о продлении ДСНВ
Акция протеста жителей Гонконга против поправок к закону об экстрадиции. 12 июня 2019
Китай призвал ЕС не вмешиваться в дела Гонконга
Премьер-министр федеральной земли Нижняя Саксония Штефан Вайль
Антироссийские санкции не приносят выгоды, заявил премьер Нижней Саксонии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:56Суд в Забайкалье арестовал имущество главы уранодобывающего предприятия
03:52"Ромир": средний чек россиян за поход в магазин в мае снизился на 0,7%
03:45В ГИБДД объяснили, почему опасно оставлять ребенка в машине
03:41В США не намерены переименовывать городок, названный в честь Киева
03:35В Чили произошло землетрясение магнитудой 6
03:35В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов
03:34Ветеран Второй мировой войны встретился с возлюбленной через 75 лет разлуки
03:34Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня
03:30Исследование выявило рекордное число заявок на займы в МФО
03:27Названа средняя цена выпускных платьев в Москве
03:22Бывший астронавт НАСА рассказал о требованиях к участникам миссий на Марс
03:11Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул
03:02Московских студентов выгнали из общежития за рождение ребенка
03:01В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за религиозных взглядов
02:43Сингапур и Британия намерены усилить борьбу с финансовой киберпреступностью
02:40В МИД сообщили об увеличении поставок грузинских товаров в Россию
02:38Иран отверг "необоснованные" обвинения США по инциденту в Оманском заливе
02:32Минобороны провело диктант к 75-летию снятия блокады Ленинграда
02:25Экс-депутат Рады показал, чем обернулась блокада Крыма для украинцев
02:19На "Кинотавре" представили фильм Нигины Сайфуллаевой "Верность"
Лента новостейМолния