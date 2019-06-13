Сбербанк продаст Rinsoco Trading Co 10% акций "Уралкалия"

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Кипрская Rinsoco Trading Co в марте направила Сбербанку обязательное предложение о выкупе 10% акций "Уралкалия" по цене 89,3 рубля за акцию, банк принял данное предложение, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

"После детального рассмотрения условий обязательного предложения от Rinsoco Trading Co от 15 марта 2019 года, Сбербанком было принято решение принять данное предложение и реализовать 10% пакет акций по цене 89,3 рубля за акцию", - сообщили в пресс-службе.