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РИА Новости

Сбербанк продаст Rinsoco Trading Co 10% акций "Уралкалия"

Вчера, 12:16
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска Сбербанка
Вывеска Сбербанка
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска Сбербанка. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Кипрская Rinsoco Trading Co в марте направила Сбербанку обязательное предложение о выкупе 10% акций "Уралкалия" по цене 89,3 рубля за акцию, банк принял данное предложение, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
"После детального рассмотрения условий обязательного предложения от Rinsoco Trading Co от 15 марта 2019 года, Сбербанком было принято решение принять данное предложение и реализовать 10% пакет акций по цене 89,3 рубля за акцию", - сообщили в пресс-службе.
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В начале декабря 2018 года Сбербанк сообщил, что компания "Сбербанк Инвестиции" получила право распоряжаться 10,18% акций "Уралкалия". Бумаги были приобретены у Rinsoco Trading Co Limited, структуры Дмитрия Лобяка, бизнес-партнера Дмитрия Мазепина. Rinsoco Trading сохранила у себя 10,18% акций.
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Сбербанк РоссииУралкалийСбербанкЭкономика
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