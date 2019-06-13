Власти ЛНР планируют повысить зарплаты бюджетникам и пенсии с 1 июля

ЛУГАНСК, 13 июн - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики планируют повысить с 1 июля зарплаты госслужащим и работникам бюджетной сферы, а также пенсии, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы ЛНР.

"Первое повышение пройдет с 1 июля этого года, при этом зарплаты работников бюджетной сферы и государственных служащих увеличатся на 35%, а пенсий - на 25%", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что также будут увеличены зарплаты ряда категорий сотрудников силовых структур, а также социальные пособия и страховые выплаты.

"С января 2020 года зарплаты бюджетников и госслужащих дополнительно увеличатся на 35%, таким образом общее повышение от текущего уровня составит 70%. В этот же период произойдет повышение пенсий на 27%, то есть общее увеличение к текущему уровню составит 52%", - процитировали в пресс-службе заявление главы ЛНР Леонида Пасечника.