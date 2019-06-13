В Госдуме предложили внести поправки в стандарты воспитания детей-сирот

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая выступила с предложением оперативно подготовить поправки в законодательство в части определения стандартов и требований к образованию и воспитанию детей-сирот в специальных учреждениях.

Яровая в четверг принимает участие в заседании экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и комфортной среды для их жизни и развития.

"Закон "Об образовании" нуждается в появлении дополнительных статей, которые бы регламентировали образование детей-сирот с точки зрения гарантий возможности ответственности государства за воспитание и социализацию детей, возможности подготовки к будущей профессии, особую работу психологов, педагогов, воспитателей с данными детьми для того, чтобы у них не возникало проблем с социализацией", - заявила Яровая на заседании.

По ее словам, сегодня отсутствуют нормативно-правовые акты для регулирования воспитательной работы, вследствие чего такие дети после выхода из учреждений сталкиваются с проблемой социализации в обществе.