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РИА Новости

В Госдуме предложили внести поправки в стандарты воспитания детей-сирот

Вчера, 12:15
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© РИА Новости / Владимир ПесняВоспитанник детского дома
Воспитанник детского дома
© РИА Новости / Владимир Песня
Воспитанник детского дома. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая выступила с предложением оперативно подготовить поправки в законодательство в части определения стандартов и требований к образованию и воспитанию детей-сирот в специальных учреждениях.
Яровая в четверг принимает участие в заседании экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и комфортной среды для их жизни и развития.
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"Закон "Об образовании" нуждается в появлении дополнительных статей, которые бы регламентировали образование детей-сирот с точки зрения гарантий возможности ответственности государства за воспитание и социализацию детей, возможности подготовки к будущей профессии, особую работу психологов, педагогов, воспитателей с данными детьми для того, чтобы у них не возникало проблем с социализацией", - заявила Яровая на заседании.
По ее словам, сегодня отсутствуют нормативно-правовые акты для регулирования воспитательной работы, вследствие чего такие дети после выхода из учреждений сталкиваются с проблемой социализации в обществе.
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"Мое предложение следующее: готовы... оперативно подготовить изменения в действующее законодательство - в закон "Об образовании" и, возможно, в Семейный кодекс, и предлагаю отработать в оперативном режиме… чтобы за летний период к новому учебному году в специальных учреждениях уже начала работать новая программа обучения, образования, воспитания детей, которые нуждаются в особой опеке и заботе", - добавила она.
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Социальный навигаторДетские вопросыСН_ОбразованиеГосдума РФИрина ЯроваяОбщество
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