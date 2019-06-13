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РИА Новости

Пушков высмеял решение "переименовать" Киев

Вчера, 12:14
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter прокомментировал решение Совета США по географическим названиям изменить правило написания названия Киева.
Парламентарий саркастически заметил, что после переименования украинской столицы ситуация в стране сразу улучшится.
Он также напомнил о введении на Украине новых правил написания русских фамилий, согласно которым антропонимы с окончанием -ой необходимо будет писать через -ий, а в тех, что заканчиваются на -ский, -цкий, появится мягкий знак.
"Отныне в США по просьбе Украины вместо Kiev будут писать Куiv, а на самой Украине вместо Дмитрия Донского появится некто Дмытро Доньский. И сразу дела пойдут лучше, и будет чем выплачивать кредиты МВФ, и хлынут инвестиции на истощенную землю, и станет город Кыив столицей мира".
Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Алексей Пушков во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в связи с арестом правозащитника А. Гапоненко латвийскими властями. 24 апреля 2018
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Ранее стало известно, что Совет США по географическим названиям единогласно принял решение о замене в международной базе наименования столицы Украины с "Kiev" на "Kyiv". Соответствующие изменения внесут в базу с 17 июня.
Как отметили в посольстве Украины в США, это решение очень важно для изменения написания названия Киева во всем мире, в частности на международных рейсах и в иностранных аэропортах.
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Обсудить 11
Совет Федерации РФАлексей ПушковСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А что по этому поводу думает Юрий Лоза?
13 июня, 12:40
con
31510013
Да, на фото видно как ему смешно. Очень веселый человек наверно.
13 июня, 12:57
Михаил Иванов
4101121
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