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РИА Новости

Цискаридзе призвал сократить список театров, которые получают господдержку

Вчера, 12:03
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© РИА Новости / Владимир ВяткинНиколай Цискаридзе
Николай Цискаридзе
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Николай Цискаридзе. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Господдержкой в России пользуется слишком большое число театров, в регионах необходимо выделить те, что действительно являются национальным достоянием и нуждаются в бюджетных средствах, такое мнение в интервью РИА Новости выразил ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе.
Он отметил, что государственная поддержка в России имеет беспрецедентные масштабы, такого нет ни в одной другой стране. По его словам, иностранные театры живут в основном за счет пожертвований.
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"А эти пожертвования интересны тем, что за них списываются налоги. Я считаю, что на госбюджете сидит огромное количество ненужного. Надо определить сразу, в каких регионах что действительно является национальным достоянием и что нуждается в такой поддержке", - сказал Цискаридзе в подкасте "Как вы это делаете?!".
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Николай ЦискаридзеРоссия
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