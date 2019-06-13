Цискаридзе призвал сократить список театров, которые получают господдержку

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Господдержкой в России пользуется слишком большое число театров, в регионах необходимо выделить те, что действительно являются национальным достоянием и нуждаются в бюджетных средствах, такое мнение в интервью РИА Новости выразил ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе.

Он отметил, что государственная поддержка в России имеет беспрецедентные масштабы, такого нет ни в одной другой стране. По его словам, иностранные театры живут в основном за счет пожертвований.