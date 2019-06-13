Цискаридзе о бездарных учениках, Большом театре и задачах от Путина

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" ректор Академии русского балета имени А. Я. Вагановой, премьер Большого театра Николай Цискаридзе откровенно рассказывает о том, почему он за то, чтобы студентов исключали раз и навсегда, раздражают ли его ученики с простыми данными и следит ли он за судьбой выпускников. А также объясняет, почему театры в Европе закрываются, какая судьба ждет классический русский балет и как стоит изменить систему господдержки театров.
Спрашиваем Николая Цискаридзе "Как вы это делаете?!" и узнаём:
00:50 – почему и когда выгоняют детей из балетных училищ
04:10 – о том, как родительские амбиции губят неталантливых детей
06:50 – почему Цискаридзе хозяйственник и как он проверяет туалеты
12:50 – что его раздражает в молодых танцовщиках
13:50 – о его фаворитах
15:00 – что самое сложное в воспитании
18:50 – есть ли в мире второй Цискаридзе
19:35 – для чего на самом деле в регионах строят школы хореографии
23:20 – о том, что государство даёт слишком много денег театрам
26:45 – в каких двух театрах можно увидеть настоящее "Лебединое озеро" и почему остальное – подлог
29:00 – когда и при каких условиях он возглавит Большой театр и что сделает (очень жёстко) в первую очередь
29:15 – о чём попросил его Путин и почему он сначала сомневался
34:05 – о чём он не успел поговорить с мамой
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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