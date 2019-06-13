Актриса Анна Михалкова призналась в нелюбви к комедиям

"Эта работа была для меня крайне сложной. Я поняла, что ненавижу комедию. Это вообще не мое. Юмор у всех разный, а у русских он вообще другой, мы сложно воспринимаем юмор "ниже пояса". Аня создает юмор ситуативный и текстовой, и у меня была задача, чтобы это не отрывалось от жизни", - сказала Михалкова на пресс-конференции в четверг.