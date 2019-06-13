Актриса Анна Михалкова призналась в нелюбви к комедиям

СОЧИ, 13 июн - РИА Новости. Актриса Анна Михалкова, исполнившая главную женскую роль в фильме Анны Пармас "Давай разведемся", призналась, что ненавидит жанр комедии и работа в фильме была дня нее очень сложной.
Режиссерский дебют Пармас накануне был представлен в конкурсной программе фестиваля "Кинотавр".
"Эта работа была для меня крайне сложной. Я поняла, что ненавижу комедию. Это вообще не мое. Юмор у всех разный, а у русских он вообще другой, мы сложно воспринимаем юмор "ниже пояса". Аня создает юмор ситуативный и текстовой, и у меня была задача, чтобы это не отрывалось от жизни", - сказала Михалкова на пресс-конференции в четверг.
Анна Пармас - соавтор сценариев фильмов Авдотьи Смирновой "Два дня", "Кококо", "История одного назначения". За последний из них она получила премии "Ника" и "Золотой орел". Пармас сняла несколько клипов группы "Ленинград", в частности знаменитые "Лабутены".
Героиня Михалковой - врач-гинеколог Маша. От нее к другой женщине уходит муж (Антон Филипенко). Маша, у которой двое малолетних детей, начинает бороться за мужа с молодой соперницей - фитнес-тренером Оксаной.
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