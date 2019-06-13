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РИА Новости

Роскомнадзор прокомментировал идею ограничить доступ к сериалу "Чернобыль"

Вчера, 11:57
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© HBO (2019)Кадр из мини-сериала "Чернобыль"
Кадр из мини-сериала Чернобыль
© HBO (2019)
Кадр из мини-сериала "Чернобыль"
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Роскомнадзор пока не получал от партии "Коммунисты России" просьбу ограничить доступ к сериалу "Чернобыль", но рассмотрит ее, как только обращение поступит, заявили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.
"Рассмотрим и ответим в установленном законом порядке", — сказали в пресс-службе.
Кадр из мини-сериала Чернобыль
8 июня, 03:46
Ликвидатор аварии в Чернобыле обвинил телеканал HBO в искажении правды
Сегодня "Коммунисты России" заявили, что обратились в Роскомнадзор, поскольку, по их мнению, в сериале "Чернобыль" подлинная трагедия стала объектом идеологической манипуляции. Исполнительный секретарь ЦК партии Сергей Малинкович также призвал возбудить против режиссера, сценариста и исполнительного продюсера уголовные дела за публичную клевету.
Сериал "Чернобыль", созданный американским телеканалом HBO, повествует об аварии на Чернобыльской АЭС и героических усилиях по ликвидации ее последствий. Сейчас он считается самым популярным телешоу в истории по оценке пользователей сайта Internet Movie Database.
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Вчера, 08:00
После сериала "Чернобыль" обнаружен новый вид беспощадных мутантов
Двадцать шестого апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС взорвался четвертый энергоблок. Общая площадь радиационного загрязнения на Украине составила 50 тысяч квадратных километров, в Белоруссии — около 46,5 тысячи квадратных километров, в России — почти 60 тысяч квадратных километров, где проживали 2,6 миллиона человек.
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Чернобыльская АЭСРоскомнадзорРоссияОбщество
Популярные комментарии
Художественный вымысел никто не отменял. Любителям истории следует смотреть документальные фильмы. Сами-то не удосужились снять фильм ни о Чернобыле, ни о К-19.
13 июня, 13:00
Серый Wolf
29000013
Художественный вымысел и фальсификация истории - две большие разницы.
13 июня, 13:14
Владимир Ф. Быченков
25000010
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Кадр из мини-сериала Чернобыль
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