Роскомнадзор прокомментировал идею ограничить доступ к сериалу "Чернобыль"

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Роскомнадзор пока не получал от партии "Коммунисты России" просьбу ограничить доступ к сериалу "Чернобыль", но рассмотрит ее, как только обращение поступит, заявили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.
"Рассмотрим и ответим в установленном законом порядке", — сказали в пресс-службе.
Сегодня "Коммунисты России" заявили, что обратились в Роскомнадзор, поскольку, по их мнению, в сериале "Чернобыль" подлинная трагедия стала объектом идеологической манипуляции. Исполнительный секретарь ЦК партии Сергей Малинкович также призвал возбудить против режиссера, сценариста и исполнительного продюсера уголовные дела за публичную клевету.
Сериал "Чернобыль", созданный американским телеканалом HBO, повествует об аварии на Чернобыльской АЭС и героических усилиях по ликвидации ее последствий. Сейчас он считается самым популярным телешоу в истории по оценке пользователей сайта Internet Movie Database.
Двадцать шестого апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС взорвался четвертый энергоблок. Общая площадь радиационного загрязнения на Украине составила 50 тысяч квадратных километров, в Белоруссии — около 46,5 тысячи квадратных километров, в России — почти 60 тысяч квадратных километров, где проживали 2,6 миллиона человек.