Роскомнадзор прокомментировал идею ограничить доступ к сериалу "Чернобыль"

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Роскомнадзор пока не получал от партии "Коммунисты России" просьбу ограничить доступ к сериалу "Чернобыль", но рассмотрит ее, как только обращение поступит, заявили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.

"Рассмотрим и ответим в установленном законом порядке", — сказали в пресс-службе.

заявили , что обратились в Роскомнадзор, поскольку, по их мнению, в сериале "Чернобыль" подлинная трагедия стала объектом идеологической манипуляции. Исполнительный секретарь ЦК партии Сергей Малинкович также призвал возбудить против режиссера, сценариста и исполнительного продюсера уголовные дела за публичную клевету. Сегодня "Коммунисты России", что обратились в Роскомнадзор, поскольку, по их мнению, в сериале "Чернобыль" подлинная трагедия стала объектом идеологической манипуляции. Исполнительный секретарь ЦК партии Сергей Малинкович также призвал возбудить против режиссера, сценариста и исполнительного продюсера уголовные дела за публичную клевету.

Сериал "Чернобыль", созданный американским телеканалом HBO, повествует об аварии на Чернобыльской АЭС и героических усилиях по ликвидации ее последствий. Сейчас он считается самым популярным телешоу в истории по оценке пользователей сайта Internet Movie Database.