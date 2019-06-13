"Коммунисты России" попросили ограничить доступ к сериалу "Чернобыль"

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" обратилась в Роскомнадзор с просьбой ограничить доступ к сериалу "Чернобыль", в котором, по их мнению, подлинная трагедия стала объектом идеологической манипуляции, сообщается в пресс-релизе партии.

Сериал "Чернобыль" на американском телеканале HBO на настоящий момент является самым популярным телешоу в истории по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB). Он повествует об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий.

"В сериале Чернобыль подлинная трагедия стала объектом идеологической манипуляции со стороны телеканала HBO. Вышедший в свет сериал про драматические события апреля 1986 года являет собой идеологическое орудие, призванное опорочить и демонизировать образ и Советской власти и советских людей. ... Мы направляем в Роскомнадзор и МВД обращение по этому поводу", - заявил исполнительный секретарь ЦК партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович, слова которого приводятся в пресс-релизе.

По его словам, хотя хронология событий сериала и его ключевые моменты в большинстве своем соответствуют реальности, мотивация, сами поступки героев, порядок взаимоотношений в учреждениях и коллективах, наконец, сам моральный климат в советском обществе, являют собой пример абсолютной лжи.

"Между тем, если мы имеем чувство собственного достоинства, как народ и государство, Россия должна дать сдачи изготовителям подобного сериала ", - цитирует пресс служба Малинковича.

По его словам, Роскомнадзор должен заблокировать доступ к сериалу на всех ресурсах, и "в отношении режиссера, сценариста и исполнительного продюсера сериала нужно возбудить уголовные дела по статье 129 УК РФ за публичную клевету".