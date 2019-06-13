"Коммунисты России" попросили ограничить доступ к сериалу "Чернобыль"

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Партия "Коммунисты России" обратилась в Роскомнадзор с просьбой ограничить доступ к сериалу "Чернобыль", в котором, по их мнению, подлинная трагедия стала объектом идеологической манипуляции, сообщается в пресс-релизе партии.
Сериал "Чернобыль" на американском телеканале HBO на настоящий момент является самым популярным телешоу в истории по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB). Он повествует об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий.
"В сериале Чернобыль подлинная трагедия стала объектом идеологической манипуляции со стороны телеканала HBO. Вышедший в свет сериал про драматические события апреля 1986 года являет собой идеологическое орудие, призванное опорочить и демонизировать образ и Советской власти и советских людей. ... Мы направляем в Роскомнадзор и МВД обращение по этому поводу", - заявил исполнительный секретарь ЦК партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович, слова которого приводятся в пресс-релизе.
По его словам, хотя хронология событий сериала и его ключевые моменты в большинстве своем соответствуют реальности, мотивация, сами поступки героев, порядок взаимоотношений в учреждениях и коллективах, наконец, сам моральный климат в советском обществе, являют собой пример абсолютной лжи.
"Между тем, если мы имеем чувство собственного достоинства, как народ и государство, Россия должна дать сдачи изготовителям подобного сериала ", - цитирует пресс служба Малинковича.
По его словам, Роскомнадзор должен заблокировать доступ к сериалу на всех ресурсах, и "в отношении режиссера, сценариста и исполнительного продюсера сериала нужно возбудить уголовные дела по статье 129 УК РФ за публичную клевету".
3 июня, 19:18Ликвидаторы аварии на ЧАЭС рассказали, что не так с сериалом "Чернобыль"Британо-американский сериал "Чернобыль" обошел по популярности и отзывам культовую "Игру престолов". Экранизация рассказывает о катастрофе на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. По просьбе радио Sputnik кинопродукт оценили реальные ликвидаторы.
Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.