В ООН призвали Зеленского соблюдать принцип верховенства права

КИЕВ, 13 июн – РИА Новости. Миссия ООН по правам человека на Украине призвала новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского придерживаться верховенства права, предотвратить давление на судей и реформировать генпрокуратуру, заявила в четверг на пресс-конференции глава миссии Фиона Фрейзер.

Инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского состоялась 20 мая. Выступая в парламенте, он заявил, что распускает Верховную раду Украины и призвал кабмин освободить места для новых поколений. Кроме того, он призвал депутатов уволить глав Службы безопасности, Генпрокуратуры и министерства обороны.

"Я призываю президента Украины придерживаться культуры ответственности и верховенства права", - заявила Фрейзер.