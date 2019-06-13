Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-13T11:48Z
https://ria.ru/20190613/1555528245.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В ООН призвали Зеленского соблюдать принцип верховенства права

Вчера, 11:48
3694
КИЕВ, 13 июн – РИА Новости. Миссия ООН по правам человека на Украине призвала новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского придерживаться верховенства права, предотвратить давление на судей и реформировать генпрокуратуру, заявила в четверг на пресс-конференции глава миссии Фиона Фрейзер.
Инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского состоялась 20 мая. Выступая в парламенте, он заявил, что распускает Верховную раду Украины и призвал кабмин освободить места для новых поколений. Кроме того, он призвал депутатов уволить глав Службы безопасности, Генпрокуратуры и министерства обороны.
Военнослужащий ДНР у автомобиля, поврежденного в результате артиллерийского обстрела города Докучаевск Донецкой области
Вчера, 11:20
В ООН назвали число мирных жителей, погибших из-за конфликта в Донбассе
"Я призываю президента Украины придерживаться культуры ответственности и верховенства права", - заявила Фрейзер.
По ее словам, новому президенту необходимо больше уделить внимание противодействию давлению на судей, реформированию генпрокуратуры Украины. Также Фрейзер отметила необходимость обеспечения достаточных ресурсов для функционирования Государственного бюро расследований.
3231003
Обсудить 1
Ситуация на УкраинеФиона ФрейзерВладимир ЗеленскийООНВ мире
Рекомендуем
Монумент Независимости Украины на площади Независимости в Киеве
В Совфеде оценили решение США "переименовать" Киев
РИА
Новости
Солдат эстонской армии во время учений Siil-2015
Эстонское ополчение возглавил офицер, пообещавший победить Россию
Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков
Пушков высмеял решение "переименовать" Киев
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
Оппозиция назвала слова Зеленского о тарифах ЖКХ пощечиной украинцам
Лента
новостей
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Роскомнадзор прокомментировал идею ограничить доступ к сериалу "Чернобыль"
Человек, сфотографированный в Сочи после ДТП и похожий на главу кущевской банды Сергея Цапка
Кубанская прокуратура установила личность "воскресшего" Цапка
Танкер Front Altair затонул в Оманском заливе, сообщили СМИ
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Володин озвучил условие подачи Россией заявки на возвращение в ПАСЕ
Сотрудники службы безопасности порта Шахид-Бехешти в Оманском заливе
В Оманском заливе спасли всех моряков с атакованных танкеров
Сергей Цапок
Адвокат Кущевской банды допустил "воскрешение" Цапка
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Путин прокомментировал ситуацию в Молдавии
Здание Верховной рады Украины в Киеве
На Украине объяснили необходимость улучшения отношений с Россией
Председатель комитета Государственной Думы РФ по обороне Владимир Шаманов
В Госдуме прокомментировали решение разместить беспилотники MQ-9 в Польше
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на заседании Верховной рады
Андрей Парубий подписал закон об импичменте президенту Украины
Замглавы службы безопасности Украины Ивана Баканова
Замглавы СБУ рассказал, что у его жены есть российское гражданство
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:58Власти Мексики официально отменили конкурс по поиску партнеров для Pemex
03:56Суд в Забайкалье арестовал имущество главы уранодобывающего предприятия
03:52"Ромир": средний чек россиян за поход в магазин в мае снизился на 0,7%
03:45В ГИБДД объяснили, почему опасно оставлять ребенка в машине
03:41В США не намерены переименовывать городок, названный в честь Киева
03:35В Чили произошло землетрясение магнитудой 6
03:35В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов
03:34Ветеран Второй мировой войны встретился с возлюбленной через 75 лет разлуки
03:34Суд в США огласит приговор россиянину Тищенко 19 июня
03:30Исследование выявило рекордное число заявок на займы в МФО
03:27Названа средняя цена выпускных платьев в Москве
03:22Бывший астронавт НАСА рассказал о требованиях к участникам миссий на Марс
03:11Россиянам могут запретить держать дома крокодилов, антилоп и акул
03:02Московских студентов выгнали из общежития за рождение ребенка
03:01В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за религиозных взглядов
02:43Сингапур и Британия намерены усилить борьбу с финансовой киберпреступностью
02:40В МИД сообщили об увеличении поставок грузинских товаров в Россию
02:38Иран отверг "необоснованные" обвинения США по инциденту в Оманском заливе
02:32Минобороны провело диктант к 75-летию снятия блокады Ленинграда
02:25Экс-депутат Рады показал, чем обернулась блокада Крыма для украинцев
Лента новостейМолния