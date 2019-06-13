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РИА Новости

Адвокат Кущевской банды допустил "воскрешение" Цапка

Вчера, 11:35
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© РИА Новости / Татьяна Кузнецова / Перейти в фотобанкСергей Цапок
Сергей Цапок
© РИА Новости / Татьяна Кузнецова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Ситуация с "воскрешением" лидера Кущевской банды Сергея Цапка кажется невозможной, но отрицать ее не стоит. Об этом в разговоре с телеканалом "360" заявил адвокат группировки Умалат Сайгаев.
"Причины смерти, которые были объявлены, были нелепыми <…>. У него были большие возможности финансовые, а в Краснодаре уровень коррупции зашкаливает", — рассказал он.
Адвокат стороны потерпевших Максим Кошелев также подтвердил каналу схожесть двух мужчин, заявив о необходимости провести соответствующую проверку.

Цапок или двойник?

Сергей Цапок был приговорен к пожизненному заключению за организацию массового убийства и других убийств в Кущевском районе Краснодарского края. Суд состоялся 19 ноября 2013 года, а 7 июля 2014 года осужденный скончался от инсульта и острой сердечной недостаточности. Факт его смерти подтвердила дактилоскопическая экспертиза, в опознании тела также приняли участие родственники жертв массового убийства. Труп кремировали, место захоронения праха неизвестно.
Спустя почти пять лет, 4 июня 2019 года в Сочи произошла авария. Водитель BMW на высокой скорости протаранил обойник. Погибли два человека, еще один получил травмы.
В Сеть попали фотографии с места происшествия. Один из мужчин (находился ли он в машине или просто пришел на помощь пострадавшим, неизвестно) оказался настолько похожим на покойного Цапка, что несколько человек решили обратиться в правоохранительные органы с просьбой провести проверку. Они предположили, что главарь Кущевской банды на самом деле не умер в тюрьме, а инсценировал смерть и вышел на свободу.
По данным местных СМИ, заявления в правоохранительные органы уже готовы. В прокуратуре Краснодарского края РИА Новости однако сообщили, что обращения с просьбой установить личность человека на месте ДТП к ним не поступали. Представители ГУ МВД и СУСК по Краснодарскому краю, а также регионального управления ФСИН отказались от комментариев.
Сергей Цапок. Архив
5 ноября 2015, 03:43
Дело о массовом убийстве в станице КущевскаяПодробнее о деле о массовом убийстве в станице Кущевская читайте в справке РИА Новости.
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Сергей ЦапокКраснодарский крайПроисшествия
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