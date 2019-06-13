Адвокат Кущевской банды допустил "воскрешение" Цапка

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Ситуация с "воскрешением" лидера Кущевской банды Сергея Цапка кажется невозможной, но отрицать ее не стоит. Об этом в разговоре с телеканалом Ситуация с "воскрешением" лидера Кущевской банды Сергея Цапка кажется невозможной, но отрицать ее не стоит. Об этом в разговоре с телеканалом "360" заявил адвокат группировки Умалат Сайгаев.

"Причины смерти, которые были объявлены, были нелепыми <…>. У него были большие возможности финансовые, а в Краснодаре уровень коррупции зашкаливает", — рассказал он.

Адвокат стороны потерпевших Максим Кошелев также подтвердил каналу схожесть двух мужчин, заявив о необходимости провести соответствующую проверку.

Цапок или двойник?

Сергей Цапок был приговорен к пожизненному заключению за организацию массового убийства и других убийств в Кущевском районе Краснодарского края. Суд состоялся 19 ноября 2013 года, а 7 июля 2014 года осужденный скончался от инсульта и острой сердечной недостаточности. Факт его смерти подтвердила дактилоскопическая экспертиза, в опознании тела также приняли участие родственники жертв массового убийства. Труп кремировали, место захоронения праха неизвестно.

Спустя почти пять лет, 4 июня 2019 года в Сочи произошла авария. Водитель BMW на высокой скорости протаранил обойник. Погибли два человека, еще один получил травмы.

В Сеть попали фотографии с места происшествия. Один из мужчин (находился ли он в машине или просто пришел на помощь пострадавшим, неизвестно) оказался настолько похожим на покойного Цапка, что несколько человек решили обратиться в правоохранительные органы с просьбой провести проверку. Они предположили, что главарь Кущевской банды на самом деле не умер в тюрьме, а инсценировал смерть и вышел на свободу.