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РИА Новости

Кубанский и сочинский прокуроры не получали обращений о "воскресшем" Цапке

Вчера, 10:05
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КРАСНОДАР, 13 июн — РИА Новости. В прокуратуры Краснодарского края и Сочи не поступали обращения с просьбой установить личность человека, в котором СМИ "узнали" главаря кущевской банды Сергея Цапка, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого надзорного ведомства.
Во вторник кубанская "Комсомольская правда" написала, что жители Краснодарского края обратились к прокурору Сочи Игорю Грязнову с просьбой выяснить, кто запечатлен на фото с места ДТП, которое произошло в городе 4 июня.
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Они утверждают, что в кадре зафиксирован человек, имеющий внешнее сходство с главой кущевской банды Сергеем Цапком, который, по официальным данным, скончался в СИЗО пять лет назад.
Как сообщает издание, жители станицы уверены, что на фотографии, сделанной 6 июня, — именно Цапок. Они утверждают, что смерть лидера ОПГ была сфальсифицирована.
В ГУ МВД и СУСК по Краснодарскому краю, а также в региональном управлении ФСИН отказались комментировать РИА Новости данную информацию.
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Банда Цапка

Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек осенью 2010 года.
Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России.
Самого Цапка приговорили к пожизненному заключению, но он скончался от болезни в июле 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.
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Федеральная служба исполнения наказаний РФСергей ЦапокРоссияСочиКраснодарский крайПроисшествия
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