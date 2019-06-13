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РИА Новости

На атакованном в Оманском заливе танкере могли быть россияне, пишут СМИ

Вчера, 11:10
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. На борту танкера Front Altair, пострадавшего в Оманском заливе, могли быть россияне, сообщает норвежская газета VG.
Издание цитирует представителя компании-судовладельца, который заявил, что среди членов экипажа были граждане России, Грузии и Филиппин.
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"Насколько я могу судить, все 23 человека, находившихся на борту, сейчас в безопасности. Они перевезены на другое судно", - добавил представитель компании.
Ранее иранские и арабские СМИ сообщали, что в Оманском заливе произошли два взрыва, было совершено нападение на два нефтяных танкера.
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