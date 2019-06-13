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РИА Новости

На Кубани прокомментировали сообщения о "воскресшем" Цапке

Вчера, 11:06
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© РИА Новости / Татьяна Кузнецова / Перейти в фотобанкСергей Цапок
Сергей Цапок
© РИА Новости / Татьяна Кузнецова
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Сергей Цапок. Архивное фото
КРАСНОДАР, 13 июн - РИА Новости. Выход главаря кущевской банды Сергея Цапка на свободу из СИЗО путем фальсификации своей смерти был бы невозможен, а все разговоры на эту тему являются "чепухой", заявил РИА Новости председатель общественно-наблюдательной комиссии Краснодарского края Анзаур Ахиджак.
Во вторник кубанская "Комсомольская правда" сообщила, что жители Краснодарского края обратились к прокурору города Игорю Грязнову с просьбой выяснить личность человека, попавшего на фотографию на месте ДТП, произошедшего 4 июня в Сочи. Они утверждают, что в кадре зафиксирован человек, имеющий внешнее сходство с главой кущевской банды Сергеем Цапком, который, по официальным данным, скончался в СИЗО в июле 2014 года. Как сообщает издание, жители станицы Кущевской уверены, что на фотографии, сделанной 6 июня, именно Цапок. Они утверждают, что смерть лидера ОПГ была сфальсифицирована.
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В ГУМВД и СУСК по Краснодарскому краю, а также в региональном управлении ФСИН отказались комментировать РИА Новости данную информацию СМИ. В прокуратуре Краснодарского края заявили, что туда, а также в прокуратуру Сочи подобные жалобы не поступали.
"Это все неправда (фальсификация Цапком своей смерти – ред.)… Материалы же есть, это все чепуха… Вы что… мы не можем себе позволить такие вещи. Действительно, он там скончался. Это все зафиксировано, запротоколировано. Может, кто-то похож или подделали (опубликованное фото на месте ДТП в Сочи – ред.). Не может быть такого. Однозначно говорю", - заявил агентству Ахиджак.
Цапок умер в медчасти краснодарского изолятора в ночь на 7 июля 2014 года, по предварительным данным, из-за закупорки легочной артерии после отрыва тромба. Смерть главаря, возможно, самой известной в России банды вызвала широкий общественный резонанс. За два дня до его смерти в том же СИЗО повесился еще один участник банды "цапковских", Игорь Черных, которого следствие считало одним из основных киллеров ОПГ.
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