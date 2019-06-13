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РИА Новости

Журналисты нашли севастопольцев, которые спасли унесенного потоком ребенка

Вчера, 11:03
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© Страница Andrey на YoutubeСкриншот видео спасение ребенка, которого унесло потоком воды в Севастополе
Скриншот видео спасение ребенка, которого унесло потоком воды в Севастополе
© Страница Andrey на Youtube
Скриншот видео спасение ребенка, которого унесло потоком воды в Севастополе
СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Севастопольские журналисты нашли женщину и мужчину, которые во время сильного ливня спасли ребенка, сообщил РИА Новости источник в городском правительстве.
В прошлую пятницу в Севастополе шел сильный дождь, из-за чего дорогу затопило и по ней хлынули потоки воды. Видеорегистратор троллейбуса снял момент, как мальчика сбила с ног волна, и поток понес его прямо под колеса автомобиля. Ему на помощь пришли пассажирка маршрутки и водитель троллейбуса.
Позже местный телеканал "ИКС" начал разыскивать девушку. Ею оказалась работник аптеки Зишан Эннанова, сообщил телеканал.
По ее словам, она испугалась, когда увидела, что течение несет ребенка прямо под колеса автомобиля.
"Я выбежала из маршрутки, чтобы его подхватить. Все произошло в считанные секунды. Также к ребенку подбежал водитель троллейбуса, так что, к счастью, все обошлось. Течение было жуткое, я испугалась, что меня саму снесет", - добавила она.
Мужчина, который спас ребенка, – водитель городского троллейбуса Валерий Скоморохов.
На этой неделе Севастополь отмечает 236-ую годовщину со дня основания. Источник в правительстве города сообщил РИА Новости, что Скоморохова и Эннанову наградят в ходе праздничных мероприятий.
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