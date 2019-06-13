Журналисты нашли севастопольцев, которые спасли унесенного потоком ребенка

"Я выбежала из маршрутки, чтобы его подхватить. Все произошло в считанные секунды. Также к ребенку подбежал водитель троллейбуса, так что, к счастью, все обошлось. Течение было жуткое, я испугалась, что меня саму снесет", - добавила она.